Источник материала: Нясвижскiя навiны

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17 мая – Международный день памяти людей, умерших от СПИДа. Этот день – символ поддержки тех, кто живет с ВИЧ/СПИДом и памяти о тех, кого уже нет с нами. К сожалению, на сегодняшний день нет возможности собраться и провести акцию памяти или другое мероприятие приуроченное к данной дате, но мы помним каждого, кто ушел из жизни, имея в анамнезе ВИЧ/СПИД. Не нам судить чью-то жизнь, поведение. Все мы живем своей жизнью и совершаем не всегда хорошие поступки, о которых раскаиваемся впоследствии. Надо просто прощать и помнить, тем более ушедших. Не всегда больные люди виновны в заражении. Пусть они простят тех, по вине кого произошло заражение, ведь, к сожалению, исправить уже ничего не возможно.

Сегодня мы знаем, что благодаря появившимся возможностям антиретровирусной терапии, с ВИЧ-инфекцией можно сохранить качество жизни при условии соблюдения рекомендаций врачей и правил безопасного поведения. Своевременное выявления вируса дает возможность бороться за качество жизни каждого отдельно взятого человека. Важно помнить, что, если человек не является представителем общеизвестных ключевых групп населения (люди употребляющие инъекционные наркотики, секс-работники, мужчины, имеющие секс с мужчинами и др.) , он по тем или иным причинам может быть инфицирован ВИЧ долгое время и даже не догадываться об этом.

Каждый человек имеет возможность внести свой вклад в дело борьбы с эпидемией, уберечь себя и своих близких, пройдя своевременное тестирование и формируя ответственное отношение к собственному здоровью.

Помощник врача-эпидемиолога ГУ «Несвижский РЦГиЭ» К.С.Гордиевич