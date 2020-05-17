«Я сбросила с себя целого человека». История девушки, похудевшей на 40 килограммов

Источник материала: Tut.by

После перенесенных стрессов Полина начала стремительно набирать вес. Свои лучшие годы, как говорит сама девушка, она потратила на еду. 4 плитки молочного шоколада и все это запить молоком? Легко. На весах Полина видела цифру — 105 кг. Комплексы, непринятие себя и буллинг — это то, с чем девушке приходилось бороться постоянно. Парень (к счастью, уже бывший) даже поставил ей условие: худеешь на 20 килограммов за 2 месяца — и тогда мы будем вместе. Полина справилась с этим, потом смогла сбросить еще 20. Это история про человека, который сквозь комплексы стал лучшей версией себя (и дело тут не только и не столько в весе). Мы продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.

Благодарим за помощь в организации съемок пространство Dandy Land.