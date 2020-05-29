Брестская область получила около 19 тысяч экспресс-тестов

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестскую область уже поступило порядка 19 тысяч экспресс-тестов, они «разъехались» по регионам. К общему числу тест-систем вскоре прибавится еще порядка 9 тысяч, которые получили буквально на днях. Об этом в прямом эфире телеканала «Беларусь - 4» рассказал начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Виктор Михаловский.





– Экспресс-тесты довольно-таки точные, они позволяют диагностировать пациентов с подозрениями на пневмонию, респираторные заболевания, выявлять уже при поступлении, есть ли у них COVID-19, – пояснил глава облздрава. – И когда мы тестируем, мы смотрим, как выявляется иммуноглобулин М. Когда он присутствует – это острая фаза заболевания. Если тест показывает наличие иммуноглобулинов М и G, значит, пациент уже болеет и у него начинают вырабатываться антитела. А если имеется только иммуноглобулин G, это говорит о том, что пациент перенес инфекцию на ногах и у него сформировался иммунитет. Мы со временем придем к тому, что будем делать такие тесты по желанию пациентов на платной основе. Ведь для того, чтобы планировать дальнейшие действия, необходимо просчитать, какой процент населения имеет иммунитет к вирусу, и думать, как будет развиваться этот процесс в дальнейшем. Но пока что на платной основе экспресс-тестирование не производится – в виду того, что сегодня с помощью полученных экспресс-тестов необходимо дифференцировать острый период. Как только заболеваемость пойдет на спад, мы сможем спокойно, в обычном режиме, проверить всех желающих на содержание иммуноглобулина G и спрогнозировать дальнейшую ситуацию.

Пополнение запаса экспресс-тестов происходит где-то раз в неделю. Тесты поступают на область, а затем распределяются по регионам. Наибольшие партии отправляются в крупные города – в зависимости от количества населения в них и числа обратившихся пациентов. Но в любом случае, заверил Виктор Михаловский, они должны быть в наличии в каждом лечебном учреждении, для того чтобы имелась возможность проверить человека при необходимости поступления в стационар.