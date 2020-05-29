Министр здравоохранения посетил брестские больницы

Источник материала: Виртуальный Брест

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник побывал на этой неделе с рабочим визитом в Бресте. Об этом в спецвыпуске «Стоп COVID - 19» телеканала «Беларусь - 4» сообщил Виктор Михаловский, начальник главного управления по здравоохранению облисполкома.





– Министр здравоохранения не первый раз посетил Брестскую область и город Брест в том числе, – отметил он. – В этот раз он побывал в центральной городской больнице и областной клинической больнице. Прошел по отделениям, посмотрел, как больным предоставлено лечение, что оно соответствует всем рекомендациям Минздрава и ведется по всем протоколам. Также министр посетил реанимационное отделение, посмотрел, как ведутся больные, которые находятся в среднем или тяжелом состоянии. Затем больных проконсультировал и главный инфекционист Беларуси Игорь Карпов. Он подтвердил, что лечение проводится в полном объеме, оно адекватное, все необходимые препараты имеются у нас в наличии. Самое главное – это подтвердили и министр, и главный инфекционист – что логистика поступления больных в Брестской области составлена правильно. У нас очень хорошее новое отделение в Брестской областной клинической больнице, которое, можно сказать, как инфекционная больница. Оно соответствует всем нормативам и требованиям, обеспечено кислородом, необходимым оборудованием. И, соответственно, мы имеем возможность более тяжелых пациентов из регионов забирать на областной уровень.

Лучше справлять с поставленными задачами позволил и тот факт, подчеркнул глава облздрава, что по городу было выделено и перепрофилировано две больницы, где принимают только пациентов с ОРВИ и пневмониями. Речь идет о центральной городской и Брестской городской больнице № 1. Это помогло разделить потоки пациентов и более рационально использовать средства защиты для медицинского персонала.

– В целом министр здравоохранения оценил на высоком уровне оказание помощи пациентам с вирусными заболеваниями в Брестской области. Результативность в этом есть. Самое главное, что нет ажиотажа, пациенты поступают каждый день, но и выписываются тоже каждый день. С учетом того, что прошло время, мы научились правильно и своевременно оказывать помощь. Поэтому чем раньше пациент поступает к нам, тем быстрее мы можем ему помочь, – резюмировал Виктор Михаловский.