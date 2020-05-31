ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

31.05.2020 — Новости Здоровья | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)


31 мая во всем мире проводится международная акция по борьбе с курением — Всемирный день без табака. Он был установлен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения. Перед мировым сообществом была поставлена задача — добиться, чтобы в XXI веке проблема курения табака исчезла.

Ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирает около 6 миллионов человек (более 600 тысяч из которых, не являясь курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма). При отсутствии действий к 2030 году эта цифра вырастет до 8 миллионов человек. Во всемирном масштабе это больше чем туберкулез, материнская смертность, дорожно-транспортные происшествия, самоубийства и убийства, вместе взятые.

По данным социологического исследования в республике курит 27,9 % населения от 16 лет и старше. Постоянно курит 17,8 % белорусов, от случая к случаю — более 10 %. Курящих мужчин становится меньше, а число курящих женщин остается стабильным.

Табачный дым вызывает и обостряет многие болезни, действуя практически на все органы. Учеными установлено, что при выкуривании одной пачки сигарет человек получает дозу радиации в семь раз больше допустимой. Это вместе с другими канцерогенными веществами — главная причина возникновения рака. Установлено, что курение провоцирует развитие 18 форм рака у человека. 

Особенно вредно курение в детском и подрост­ковом возрасте. Оно вызывает задержку роста, приводит к снижению физической и умственной работоспособности. В результате нарушения обмена веществ повышается утомляемость, происходит общее ослабление организма.

Курение вредит здоровью курильщика. Но не все понимают, что табачный дым опасен не только для курильщика, но и для тех, кто находится с ним рядом.

Курение родителей на 20-80 % увеличивает риск заболевания дыхательной системы детей. Расстрой­ства сна и аппетита, нарушение работы внутренних органов, повышенная раздражительность, плохая успеваемость и отставание в физическом развитии — вот перечень последствий окуривания родителями своих детей. Эти дети чаще болеют в раннем детстве, и получают меньший запас здоровья на будущую жизнь.

Непоправимый вред наносится будущему ребенку, если курит беременная женщина. Результатом комплексного негативного воздействия продуктов табачного дыма на организм плода является задержка роста и снижение веса при рождении.

Не существует безопасной сигареты и безопасного уровня курения. Единственным наиболее эффективным способом снижения опасности для здоровья остается прекращение курения. Для тех, кто курит, разработана целая система мероприятий по отказу от этой вредной привычки.

 В Беларуси запрещена реклама табачных изделий, проводится работа по созданию территорий, свободных от курения, запрещено курение в ряде общественных мест: учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта, объектах торговли и бытового обслуживания населения, организациях железнодорожного транспорта.

Однако успех в борьбе с курением будет гарантирован лишь в том случае, если курящие сами придут к осознанному желанию бросить курить.

Мария МАКАРЕВИЧ,

врач общей практики УЗ «Дубровенская ЦРБ».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 мая во всем мире проводится международная акция по борьбе с курением — Всемирный день без табака. Он был установлен
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

30.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика