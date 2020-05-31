Новости здоровья

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





31 мая во всем мире проводится международная акция по борьбе с курением — Всемирный день без табака. Он был установлен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения. Перед мировым сообществом была поставлена задача — добиться, чтобы в XXI веке проблема курения табака исчезла.

Ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирает около 6 миллионов человек (более 600 тысяч из которых, не являясь курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма). При отсутствии действий к 2030 году эта цифра вырастет до 8 миллионов человек. Во всемирном масштабе это больше чем туберкулез, материнская смертность, дорожно-транспортные происшествия, самоубийства и убийства, вместе взятые.

По данным социологического исследования в республике курит 27,9 % населения от 16 лет и старше. Постоянно курит 17,8 % белорусов, от случая к случаю — более 10 %. Курящих мужчин становится меньше, а число курящих женщин остается стабильным.

Табачный дым вызывает и обостряет многие болезни, действуя практически на все органы. Учеными установлено, что при выкуривании одной пачки сигарет человек получает дозу радиации в семь раз больше допустимой. Это вместе с другими канцерогенными веществами — главная причина возникновения рака. Установлено, что курение провоцирует развитие 18 форм рака у человека.

Особенно вредно курение в детском и подрост­ковом возрасте. Оно вызывает задержку роста, приводит к снижению физической и умственной работоспособности. В результате нарушения обмена веществ повышается утомляемость, происходит общее ослабление организма.

Курение вредит здоровью курильщика. Но не все понимают, что табачный дым опасен не только для курильщика, но и для тех, кто находится с ним рядом.

Курение родителей на 20-80 % увеличивает риск заболевания дыхательной системы детей. Расстрой­ства сна и аппетита, нарушение работы внутренних органов, повышенная раздражительность, плохая успеваемость и отставание в физическом развитии — вот перечень последствий окуривания родителями своих детей. Эти дети чаще болеют в раннем детстве, и получают меньший запас здоровья на будущую жизнь.

Непоправимый вред наносится будущему ребенку, если курит беременная женщина. Результатом комплексного негативного воздействия продуктов табачного дыма на организм плода является задержка роста и снижение веса при рождении.

Не существует безопасной сигареты и безопасного уровня курения. Единственным наиболее эффективным способом снижения опасности для здоровья остается прекращение курения. Для тех, кто курит, разработана целая система мероприятий по отказу от этой вредной привычки.

В Беларуси запрещена реклама табачных изделий, проводится работа по созданию территорий, свободных от курения, запрещено курение в ряде общественных мест: учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта, объектах торговли и бытового обслуживания населения, организациях железнодорожного транспорта.

Однако успех в борьбе с курением будет гарантирован лишь в том случае, если курящие сами придут к осознанному желанию бросить курить.

Мария МАКАРЕВИЧ,

врач общей практики УЗ «Дубровенская ЦРБ».