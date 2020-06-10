ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Бресте запустили обследование на наличие антител к COVID-19. Куда бежать и сколько стоит?

10.06.2020 12:34 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Возможность обследования на наличие ранних и поздних антител к COVID-19.

Ориентировочная стоимость: 20 руб.

Обращаться в Брестскую областную консультативную поликлинику 4 этаж 419 кабинет.

Телефон для справок: 8 (0162) 272-208

В Бресте запустили обследование на наличие антител к COVID-19. Куда бежать и сколько стоит?

В Бресте запустили обследование на наличие антител к COVID-19. Куда бежать и сколько стоит?

В Бресте запустили обследование на наличие антител к COVID-19. Куда бежать и сколько стоит? В Бресте запустили обследование на наличие антител к COVID-19. Куда бежать и сколько стоит? В Бресте запустили обследование на наличие антител к COVID-19. Куда бежать и сколько стоит? В Бресте запустили обследование на наличие антител к COVID-19. Куда бежать и сколько стоит? В Бресте запустили обследование на наличие антител к COVID-19. Куда бежать и сколько стоит?
В Бресте запустили обследование на наличие антител к COVID-19. Куда бежать и сколько стоит? В Бресте запустили обследование на наличие антител к COVID-19. Куда бежать и сколько стоит? В Бресте запустили обследование на наличие антител к COVID-19. Куда бежать и сколько стоит? В Бресте запустили обследование на наличие антител к COVID-19. Куда бежать и сколько стоит?

В Бресте запустили обследование на наличие антител к COVID-19. Куда бежать и сколько стоит?
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Обследование на наличие антител к COVID-19 Возможность обследования на наличие ранних и поздних антител к COVID-19. Ориентировочная стоимость: 20 руб. Обращаться в...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Ученые: негативные мысли приводят к развитию болезни Альцгеймера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика