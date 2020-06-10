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В Бресте запустили обследование на наличие антител к COVID-19. Куда бежать и сколько стоит?
10.06.2020 12:34 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Возможность обследования на наличие ранних и поздних антител к COVID-19.
Ориентировочная стоимость: 20 руб.
Обращаться в Брестскую областную консультативную поликлинику 4 этаж 419 кабинет.
Телефон для справок: 8 (0162) 272-208
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