ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Центр гигиены: качество воды пляжей Пинска и района соответствует санитарным нормам

10.06.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Центр гигиены: качество воды пляжей Пинска и района соответствует санитарным нормам
Как сообщил корреспонденту pinsknews.by врач-гигиенист, заведующий отделом гигиены Пинского зонального ЦГиЭ Эдуард Красковский, специалистами центра в период купального сезона еженедельно проводится работа по контролю эпидемиологической безопасности воды открытых водоемов, определенных для купания населения города Пинска и Пинского района.

Это пляжи № 1 и № 2 города Пинска, пляжи водохранилища аг. Парохонск, водохранилища Жидче, четыре пляжа водохранилища Погост (аг. Новый Двор, д. Вяз ОАО «Рыбхоз «Полесье», КУП ДРОЦ «Свитанак», ЧП «Езерский и К»), водохранилища Горново, водохранилища Мокрая Дубрава, озера Кривичи-1, два пляжа озера Кончицкое, озера Городищенское, реки Ясельда (д. Поречье).

«По состоянию на 1 июня результаты проведенных лабораторных исследований проб воды показали, что качество воды зон рекреации по микробиологической безопасности соответствует установленным гигиеническим требованиям», — отметил Эдуард Красковский.

Пинский межрайонный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что по состоянию на 8.00 10 июня температура воды в реках Пина и Припять составляла 20-21 градус. Синоптики также предупредили, что дневная температура воздуха в ближайшие двое суток сохранится в пределах 30-33 градусов.

Районный совет ОСВОД напоминает жителям Пинска и района, что купаться можно только в разрешенных для этого местах, и предостерегает о том, что вода может быть не только источником радости и здоровья, но и причиной непоправимой трагедии.

На водоемах следует соблюдать особую осторожность и помнить, что вода не прощает ошибок и небрежного к себе отношения. Недосмотр родителей может привести к непоправимым последствиям. В зоне риска оказываются и рыбаки без спасательных жилетов, и любители отдохнуть на берегу со спиртным, а также дети, предоставленные сами себе.

Как ранее сообщалось, за последние несколько дней на водоемах Беларуси утонули трое детей, один подросток получил тяжелую травму.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Многочисленные нарушения экологического и земельного законодательства при пользовании недрами выявил областной Госконтроль
Налоговая инспекция разъяснила, является ли репетиторская деятельность предпринимательской »
Новости дня
Новости здоровья
 
В Бресте запустили обследование на наличие антител к COVID-19. Куда бежать и сколько стоит?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика