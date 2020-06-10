Центр гигиены: качество воды пляжей Пинска и района соответствует санитарным нормам

Источник материала: Полесская правда



Как сообщил корреспонденту pinsknews.by врач-гигиенист, заведующий отделом гигиены Пинского зонального ЦГиЭ Эдуард Красковский, специалистами центра в период купального сезона еженедельно проводится работа по контролю эпидемиологической безопасности воды открытых водоемов, определенных для купания населения города Пинска и Пинского района.

Это пляжи № 1 и № 2 города Пинска, пляжи водохранилища аг. Парохонск, водохранилища Жидче, четыре пляжа водохранилища Погост (аг. Новый Двор, д. Вяз ОАО «Рыбхоз «Полесье», КУП ДРОЦ «Свитанак», ЧП «Езерский и К»), водохранилища Горново, водохранилища Мокрая Дубрава, озера Кривичи-1, два пляжа озера Кончицкое, озера Городищенское, реки Ясельда (д. Поречье).

«По состоянию на 1 июня результаты проведенных лабораторных исследований проб воды показали, что качество воды зон рекреации по микробиологической безопасности соответствует установленным гигиеническим требованиям», — отметил Эдуард Красковский.

Пинский межрайонный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что по состоянию на 8.00 10 июня температура воды в реках Пина и Припять составляла 20-21 градус. Синоптики также предупредили, что дневная температура воздуха в ближайшие двое суток сохранится в пределах 30-33 градусов.

Районный совет ОСВОД напоминает жителям Пинска и района, что купаться можно только в разрешенных для этого местах, и предостерегает о том, что вода может быть не только источником радости и здоровья, но и причиной непоправимой трагедии.

На водоемах следует соблюдать особую осторожность и помнить, что вода не прощает ошибок и небрежного к себе отношения. Недосмотр родителей может привести к непоправимым последствиям. В зоне риска оказываются и рыбаки без спасательных жилетов, и любители отдохнуть на берегу со спиртным, а также дети, предоставленные сами себе.