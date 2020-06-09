ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ученые: негативные мысли приводят к развитию болезни Альцгеймера

09.06.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Ученые: негативные мысли приводят к развитию болезни Альцгеймера

Негативные мысли способствуют развитию неизлечимой и смертельной формы деменции – болезни Альцгеймера.

К такому выводу пришли ученые Университетского колледжа Лондона, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Исследователи отмечают, что болезнь Альцгеймера – прогрессирующее неврологическое заболевание, которое на ранних стадиях характеризуется наличием специфических белковых агрегатов. При этом в последние десятилетия специалисты определили, что ряд психологических факторов риска, среди которых депрессия и тревога, способствуют снижению когнитивных функций и развитию болезни Альцгеймера.

Сопоставив данные, ученые предположили, что так называемое повторяющееся негативное мышление может лежать в основе риска развития этого заболевания. И на протяжении 48 месяцев в ходе своего исследования пытались найти взаимосвязь между повторяющимся негативным мышлением и патологиями, присущими деменции.

Так, все 292 добровольца старше 55 лет заполнили анкеты, где отвечали на вопросы, как часто их посещают тревожные мысли о будущем, размышляют ли они о прошлом, и есть ли у них депрессия.  Затем 181 из них провели позитронно-эмиссионную томографию для определения уровня отложений тау-белка и бета-амилоидов.

Оказалось, что повторяющееся негативное мышление было связано с более быстрым снижением когнитивных функций, в том числе и ухудшением памяти. Также у участников эксперимента были зафиксированы отложения тау-белка и бетазамилоидов, которые встречаются при болезни Альцгеймера. Все это подтвердило предположения исследователей, что негативный образ мышления может быть связан с риском болезни Альцгеймера.

minsknews.by

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Негативные мысли способствуют развитию неизлечимой и смертельной формы деменции – болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые Университетского колледжа...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика