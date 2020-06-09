Ученые: негативные мысли приводят к развитию болезни Альцгеймера

Источник материала: Вороновская газета





Негативные мысли способствуют развитию неизлечимой и смертельной формы деменции – болезни Альцгеймера.

К такому выводу пришли ученые Университетского колледжа Лондона, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Исследователи отмечают, что болезнь Альцгеймера – прогрессирующее неврологическое заболевание, которое на ранних стадиях характеризуется наличием специфических белковых агрегатов. При этом в последние десятилетия специалисты определили , что ряд психологических факторов риска, среди которых депрессия и тревога, способствуют снижению когнитивных функций и развитию болезни Альцгеймера.

Сопоставив данные, ученые предположили, что так называемое повторяющееся негативное мышление может лежать в основе риска развития этого заболевания. И на протяжении 48 месяцев в ходе своего исследования пытались найти взаимосвязь между повторяющимся негативным мышлением и патологиями, присущими деменции.

Так, все 292 добровольца старше 55 лет заполнили анкеты, где отвечали на вопросы, как часто их посещают тревожные мысли о будущем, размышляют ли они о прошлом, и есть ли у них депрессия. Затем 181 из них провели позитронно-эмиссионную томографию для определения уровня отложений тау-белка и бета-амилоидов.

Оказалось, что повторяющееся негативное мышление было связано с более быстрым снижением когнитивных функций, в том числе и ухудшением памяти. Также у участников эксперимента были зафиксированы отложения тау-белка и бетазамилоидов, которые встречаются при болезни Альцгеймера. Все это подтвердило предположения исследователей, что негативный образ мышления может быть связан с риском болезни Альцгеймера.

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