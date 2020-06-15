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Копилка здоровья
15.06.2020 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
В период с 31 мая по 21 июня 2020 года на территории Республики Беларусь проводится информационно-образовательная акция «Беларусь против табака». В текущем году акция проходит под девизом «Скажи табаку нет!».
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В период с 31 мая по 21 июня 2020 года на территории Республики Беларусь проводится информационно-образовательная акция «Беларусь против табака».
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