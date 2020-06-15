Копилка здоровья

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15.06.2020 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

В период с 31 мая по 21 июня 2020 года на территории Республики Беларусь проводится информационно-образовательная акция «Беларусь против табака». В текущем году акция проходит под девизом «Скажи табаку нет!».
В ее рамках организовано информирование населения о пагубном влиянии табака на организм человека и способах избавления от никотиновой зависимости.
В учреждениях здравоохранения организована работа телефонов «горячей линии» с целью консультирования населения по вопросам отказа от табакокурения и профилактики никотиновой зависимости. Телефон «горячей линии» в УЗ «Кричевская ЦРБ»: 64-661 (с 08.00 до 16.00).
Руководителям организаций и учреждений всех форм собственности рекомендовано объявить территории своих организаций и учреждений зонами свободными от курения, а также предусмотреть меры морального и материального стимулирования работников, отказавшихся от курения и ведущих здоровый образ жизни.
Для сведения! На сайте УЗ «МОЦГЭиОЗ» проходит онлай-опрос населения Могилевской облас­ти по вопросу потребления табака и отношения к курению в общественных местах.
Н. Сакович,
фельдшер-валеолог.

 
 
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В период с 31 мая по 21 июня 2020 года на территории Республики Беларусь проводится информационно-образовательная акция «Беларусь против табака».
 
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