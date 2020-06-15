Копилка здоровья

Источник материала: Кричевская жизнь

В период с 31 мая по 21 июня 2020 года на территории Республики Беларусь проводится информационно-образовательная акция «Беларусь против табака». В текущем году акция проходит под девизом «Скажи табаку нет!».

В ее рамках организовано информирование населения о пагубном влиянии табака на организм человека и способах избавления от никотиновой зависимости.

В учреждениях здравоохранения организована работа телефонов «горячей линии» с целью консультирования населения по вопросам отказа от табакокурения и профилактики никотиновой зависимости. Телефон «горячей линии» в УЗ «Кричевская ЦРБ»: 64-661 (с 08.00 до 16.00).

Руководителям организаций и учреждений всех форм собственности рекомендовано объявить территории своих организаций и учреждений зонами свободными от курения, а также предусмотреть меры морального и материального стимулирования работников, отказавшихся от курения и ведущих здоровый образ жизни.

Для сведения! На сайте УЗ «МОЦГЭиОЗ» проходит онлай-опрос населения Могилевской облас­ти по вопросу потребления табака и отношения к курению в общественных местах.

Н. Сакович,

фельдшер-валеолог.