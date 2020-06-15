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14 июня в Беларуси отмечается Всемирный день донора крови

15.06.2020 — Новости Здоровья | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

14 июня в Беларуси отмечается Всемирный день донора крови

Это повод поблагодарить тех людей, которые добровольно сдают свою кровь и ее компоненты, а также напомнить общественности о важности безвозмездного донорства и его популяризации. Кампания по случаю Всемирного дня донора в этом году проходит под лозунгом «Сдавать кровь во имя здорового мира». Организаторы призывают правительства, организации здравоохранения и национальные службы переливания крови выделять достаточные ресурсы, создавать системы и инфраструктуру, необходимые для безвозмездного донорства.

По статистике, каждому третьему жителю планеты хотя бы раз в жизни требовалось переливание крови. В Беларуси, по последним данным, более 100 тысяч доноров. Сегодня в республике их отряд увеличился: более 300 человек, излечившихся от COVID-19, сдали плазму крови, чтобы помочь одолеть заболевание другим.

Но чаще всего необходимость в крови и ее ссоставляющих возникает во время хирургических операций, в травматологических отделениях, при родах и разной тяжести кровотечениях. Высокие технологии, которые позволяют медикам спасать людей от ранее неизлечимых заболеваний, также требуют огромного количества донорской крови. Причем в кратчайшие сроки и в большом объеме. Около 160 тысяч белорусов ежегодно получают донорскую кровь. Средний возраст доноров — 41-50 лет. Доноры плазмы несколько моложе — 31-40 лет.

Интересный факт

За один раз у донора берут 475 мл крови — это стандартная европейская доза. При этом сдающий кровь  должен весить больше 50 кг. Полное восстановление клеток крови происходит в течение двух месяцев. Мужчинам допускается сдавать кровь не чаще одного раза в два месяца, женщинам — одного раза в три месяца.

Инна Грекова, медсестра Дубровенской районной центральной больницы, не так давно сдала кровь в шестьдесят седьмой раз. И это только за время работы в системе здравоохранения.

—Я стала донором еще в училище, — рассказала Инна Владимировна. — По­мню, тем, кто сдавал кровь, разрешалось не отрабатывать пропущенные пары, а на станции переливания крови давали талон на бесплатный обед в столовой. Хотя о наградах и поощрениях мы не думали, уже тогда понимали, насколько это важно. Поэтому и продолжаю сдавать кровь, — добавила она.

Не отстает от коллеги и Ольга Лексакова. Показывая удостоверение донора, она обмолвилась, что за всю жизнь сдала 26 литров и 600 граммов крови.

—Первый раз я сдала кровь в 2003 году в день своего рождения. Мне тогда исполнилось 33 года, — поделилась медработник. — Я тогда работала в родильном отделении, нам сообщили, что приехали работники станции переливания крови и можно стать добровольным донором. Вот я и решила попробовать. Все прошло хорошо, и после этого я уже самостоятельно регулярно посещала станцию. Ольга Петровна уверяет, что ничего страшного в этом нет и если возникает желание сдать кровь, то нужно смело идти.

—Я даже была готова делать прямое переливание крови, — признается Ольга Лексакова. — Мы принимали роды, и у женщины началось сильное кровотечение. Но врач мне запретила, сказала, что если вдруг и мне станет плохо, кто тогда будет помогать ей.

Зато Ольга Петровна и Инна Владимировна вспомнили о Тамаре Петровне Набздоровой. Сейчас она уже на пенсии, но на протяжении многих лет она добровольно сдавала кровь, имела удостоверение почетного донора и медаль.

—Вот ей доводилось участвовать в прямом переливании крови, — рассказала Инна Грекова. — Конечно, это требует выдержки и хорошего здоровья.

К сожалению, многие доноры с годами перестают сдавать кровь именно в виду ухудшения здоровья. Вот почему в последние годы так часто говорят о привлечении молодежи.

—Я пришла на работу в больницу Дубровно 1992 году. Тогда все ходили сдавать кровь, от заведующих отделениями до санитарок. Вот и мы, собрались компанией молодых специалистов и впервые в жизни сдали кровь, — вспоминала Елена Сивая. — Тогда хранение забранной крови было организовано иначе, она хранилась в емкостях с подписанной фамилией донора.

И вскоре после этого у нас проходила операция, ножевое ранение у мужчины. А когда на следующее утро я пришла на смену, как раз работала в хирургическом отделении, мне и говорят, что при переливании использовали мою кровь. На меня это произвело огромное впечатление! — призналась Елена Олеговна. — Я до сих пор помню фамилию этого человека. И вот с тех пор регулярно сдаю кровь, потому что знаю, что она спасет кому-то жизнь.

В Дубровенском районе свыше десятка почетных доноров. Это звание присваивается людям, которые более 40 раз сдавали кровь. Среди них — Людмила Малахович, Юрий Трапков, Елена Сивая, Людмила Бобрик, Людмила Чеховская, Ольга Лексакова, Светлана Рябчикова, Наталья Зайцева, Светлана Белохвостова, Светлана Католикова, Сергей Хмельницкий, Тать­яна Кузьменкова, Инна Грекова. Регулярно сдают кровь и Светлана Ивченко, Раиса Молодкина, Марина Рябцева, Олеся Анищенко, Наталья Самусева, Татьяна Владысева. Это люди, которые достойны уважения и благодарности.

 Яна ГУРСКАЯ.

На снимке: (слева направо) доноры О.Лексакова, Е.Сивая, Т.Кузьменкова, И.Грекова, С. Ивченко.

 
 
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