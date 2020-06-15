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Профилактика меланомы

15.06.2020 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире регист­рируется более 200 тысяч случаев заболеваний меланомой. Привлечение внимания к профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний кожи позволяет добиться снижения уровня смертности от меланомы. В странах Европы эта инициатива реализует­ся в мае рамках кампании «­Евромеланома».
Заболеваемость меланомой за последние 50 лет возросла в 7 раз. В Беларуси на учете по данному диагнозу состоит сейчас более 6,5 тысячи человек. Если 30 лет назад в нашей стране ежегодно выявлялось 60 первичных случаев меланомы в год, то сейчас эта цифра достигает 700.
В большинстве случаев заболевают люди среднего возраста (40-45 лет), но в последнее время все чаще заболевание встречается и у молодых (до 30 лет). При этом женщины болеют меланомой в 2 раза чаще мужчин.
Меланома является одной из наиболее злокачественных опухолей кожи, которая в течение первого года пос­ле установления диагноза может привести к смерти. И важно, чтобы человек при обнаружении у себя на теле первых признаков, как можно раньше обратился за консультацией к специалисту.
Факторы риска развития меланомы:
• избыточное ультрафиолетовое облучение;
• генетическая предрасположенность;
• люди со светлой кожей и волосами, голубыми и серыми глазами более подвержены данному типу рака кожи;
• наличие в детском или юношеском возрасте ожогов;
• наличие на теле более 50 родинок;
• возраст (люди старше 50 лет).
Чтобы распознать опасные признаки меланомы в родинке самостоятельно, сущест­вует специальный алгоритм первичной самодиагностики родинок АККОРД, в котором каждая буква имеет свое значение:
А – асимметрия (когда условная ось делит родинку на две равные половины);
К – край (когда он становится неровным, рваным, с зазубринками);
К – кровоточивость;
О – окрас (появление изменений в цвете, вкраплений более темного или более светлого, исчезновение окраски);
Р – размер (увеличение родинки в ширину или в высоту);
Д – динамика (появление корочек, трещинок, выпадение волосков).
Если при самостоятельном осмотре вы обнаружили хотя бы один из признаков ­АККОРДа, нужно незамедлительно обратиться к онкологу или дерматологу за консультацией.
Чтобы уменьшить риск развития меланомы, необходимо соб­людать ряд несложных правил:
регулярный осмотр кожных покровов;
обязательная защита кожи от воздействия ультрафиолетового излучения;
ограничение времени нахождения на открытом воздухе в летнее время в солнечную погоду с 10 часов утра до 16 часов дня;
не подвергать прямому солнечному воздействию детей грудного и младшего возраста;
использование фотозащитных средств: головные уборы, солнцезащитные очки, солнцезащитные средства широкого спектра дейст­вия с фактором защиты, подходящим для своего фототипа кожи);
ограничение соляриев.
И. Пелишенок,
врач-онколог.

 
 
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По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире регист­рируется более 200 тысяч случаев заболеваний меланомой. Привлечение внимания к...
 
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