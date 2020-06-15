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Профилактика меланомы
15.06.2020 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире регистрируется более 200 тысяч случаев заболеваний меланомой. Привлечение внимания к профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний кожи позволяет добиться снижения уровня смертности от меланомы. В странах Европы эта инициатива реализуется в мае рамках кампании «Евромеланома».
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По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире регистрируется более 200 тысяч случаев заболеваний меланомой. Привлечение внимания к...
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