Профилактика меланомы

Источник материала: Кричевская жизнь

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире регист­рируется более 200 тысяч случаев заболеваний меланомой. Привлечение внимания к профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний кожи позволяет добиться снижения уровня смертности от меланомы. В странах Европы эта инициатива реализует­ся в мае рамках кампании «­Евромеланома».

Заболеваемость меланомой за последние 50 лет возросла в 7 раз. В Беларуси на учете по данному диагнозу состоит сейчас более 6,5 тысячи человек. Если 30 лет назад в нашей стране ежегодно выявлялось 60 первичных случаев меланомы в год, то сейчас эта цифра достигает 700.

В большинстве случаев заболевают люди среднего возраста (40-45 лет), но в последнее время все чаще заболевание встречается и у молодых (до 30 лет). При этом женщины болеют меланомой в 2 раза чаще мужчин.

Меланома является одной из наиболее злокачественных опухолей кожи, которая в течение первого года пос­ле установления диагноза может привести к смерти. И важно, чтобы человек при обнаружении у себя на теле первых признаков, как можно раньше обратился за консультацией к специалисту.

Факторы риска развития меланомы:

• избыточное ультрафиолетовое облучение;

• генетическая предрасположенность;

• люди со светлой кожей и волосами, голубыми и серыми глазами более подвержены данному типу рака кожи;

• наличие в детском или юношеском возрасте ожогов;

• наличие на теле более 50 родинок;

• возраст (люди старше 50 лет).

Чтобы распознать опасные признаки меланомы в родинке самостоятельно, сущест­вует специальный алгоритм первичной самодиагностики родинок АККОРД, в котором каждая буква имеет свое значение:

А – асимметрия (когда условная ось делит родинку на две равные половины);

К – край (когда он становится неровным, рваным, с зазубринками);

К – кровоточивость;

О – окрас (появление изменений в цвете, вкраплений более темного или более светлого, исчезновение окраски);

Р – размер (увеличение родинки в ширину или в высоту);

Д – динамика (появление корочек, трещинок, выпадение волосков).

Если при самостоятельном осмотре вы обнаружили хотя бы один из признаков ­АККОРДа, нужно незамедлительно обратиться к онкологу или дерматологу за консультацией.

Чтобы уменьшить риск развития меланомы, необходимо соб­людать ряд несложных правил:

регулярный осмотр кожных покровов;

обязательная защита кожи от воздействия ультрафиолетового излучения;

ограничение времени нахождения на открытом воздухе в летнее время в солнечную погоду с 10 часов утра до 16 часов дня;

не подвергать прямому солнечному воздействию детей грудного и младшего возраста;

использование фотозащитных средств: головные уборы, солнцезащитные очки, солнцезащитные средства широкого спектра дейст­вия с фактором защиты, подходящим для своего фототипа кожи);

ограничение соляриев.

И. Пелишенок,

врач-онколог.