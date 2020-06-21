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Лучший ФАП района — Добрынский

21.06.2020 — Новости Здоровья | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Лучший ФАП района — Добрынский

Путь к больному у работников фельдшерско-акушерского пункта нередко занимает от трех до десяти километров в одну сторону. Сложнее всего приходится осенью и зимой, когда после дождя, снега дороги в отдельные деревеньки становятся буквально непроходимыми. В такие моменты особенно ощущается вся сложность работы сельского фельдшера, ведь назад повернуть нельзя — пациенты нуждаются в медицинской помощи. И осознание этого помогает преодолевать и расстояния, и непогоду. Именно так считают работники Добрынского ФАПа.

—Я пришла на работу в восемьдесят четвертом году, тогда мы обслуживали девять деревень, и порой на дорогу уходило много времени, но вопроса идти или нет никогда не стояло, — рассказала участковая медсестра Валентина Жорова. — Мой опыт показывает, что равнодушным людям в принципе в медицине работать не следует. Как можно не пойти к пациенту? Люди могут позвонить в нерабочее время, ночью, и им не от кого ждать помощи. Как, осознавая это, можно им отказать? — задается вопросом Валентина Дмитриевна.

Сегодня участок ФАПа, помимо агрогородка Добрынь, включает пять населенных пунктов: Волево, Ланенка, Пневичи, Слобода и Халалеевка. Всего медики обслуживают 378 человек, из них 58 детей и более 120 пенсионеров.

—Мы осуществляем амбулаторный прием и лечение больных на дому, оказываем неотложную медицинскую помощь при острых заболеваниях, несчастных случаях, проводим профилактические работы, — рассказал о работе пункта Александр Романович, заведу­ющий Добрынским ФАПом.

За прошлый год работники фельдшерско-акушерского пункта провели более 4000 амбулаторных приемов. Конечно, особое внимание уделяется пожилым людям и детям до трех лет.

—В среднем за день к нам обращается до десяти человек. Чаще всего с такими возрастными проблемами как гипертония, сердечные болезни, боль в суставах. А после окончания приема, мы направляемся на вызовы на участке, — добавил Александр Николаевич.

Но весной этого года в привычный рабочий график ФАПа поспешно вносились изменения: прием больных теперь ведет только Валентина Жорова, помогает ей санитарка Валентина Романович. Встретить в пункте заведующего возможно только в выходные дни.

—С марта я работаю в Дубровенской больнице, принимаю температурных больных, пациентов с пневмонией и COVID-19, контактов первого уро­вня. Прием веду до часа, а затем выезжаю на свой участок, посещаю пациентов на дому, — объяснил Александр Николаевич.

За долгие годы работы Добрынского ФАПа его сотрудники не раз удо­стаивались благодарно­сти. В первую очередь от своих пациентов. Во время нашего разговора с Валентиной Дмитриевной посетители с теплотой отзывались о медработниках, выражали признательность и подчеркивали, что работники ФАПа относятся к ним не только с должным профессионализмом, но и добросердечностью. Руководство Дубровенской ЦРБ отмечает работу коллектива. Неоднократно лечебно-профилактическое учреждение Добрынский фельдшерско-акушерский пункт был занесен на районную Доску почета. Подобная честь выпала и в этом году. На мою просьбу поделиться секретом успеха Александр Романов­ич скромно улыбнулся и ответил, что нужно работать и любить свою работу.

 

 

 
 
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Путь к больному у работников фельдшерско-акушерского пункта нередко занимает от трех до десяти километров в одну сторону. Сложнее всего приходится
 
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