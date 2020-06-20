Новости здоровья

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Уважаемые работники сферы здравоохранения Дубровенского района!

В воскресенье, 21 июня, мы чествуем тех, кто по зову сердца связал свою судьбу с трудной, но самой благородной профессией на земле. Медицин­ский персонал самоотверженно охраняет самые большие ценности, дарованные человеку, — жизнь и здоровье. Самоотверженное служение своему делу, милосердие позволили многим людям вернуться к активной деятельности, обрести уверенность в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость жизни. У каждого из нас найдется немало теплых слов благодарности докторам и младшему медицинскому персоналу за готовность в любую минуту прийти на помощь.

Сегодня в Беларуси идет модернизация здравоохранения. С внедрением в медицину высоких технологий повышается ответственность работников учреждений здравоохранения. Медицинские работники Дубровенщины соответствуют всем профессиональным качествам. И это подтверждается временем.

Особую признательность выражаем тем, кто и в этот праздничный день будет находиться на своем посту — дежурить в отделениях, в бригадах скорой помощи. Во все времена ваша трудная миссия была и остается одной из самых милосердных, требующей самопожертвования, особого внимания и доброты к людям.

Профессиональный праздник — это возможность еще раз сказать вам слова благодарности за тот нелегкий по­вседневный труд, которому вы посвятили свою жизнь. Мы ценим вашу милосердную заботу о пациентах, постоянную готовность встать на пути сбережения нашего здоровья, помочь всем, кто столкнулся с недугом. Желаем вам крепкого здоровья, успе­хов в благородном деле по спасению жизни и восстановлению здоровья жителям нашего района, счастья и душевного тепла в доме, комфортных условий труда, мира, добра и благополучия!

Анатолий ЛУКАШОВ,

председатель Дубровенского районного исполнительного комитета.

Елена ТИХОНОВА,

председатель Дубровенского районного Совета депутатов.