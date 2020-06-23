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Новая аптека открылась в Пинске по проспекту Жолтовского
23.06.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Работает учреждение ежедневно, кроме праздничных дней, с 9.30 до 20.00, перерыв с 14.00 до 14.30.
Здесь оказывают полный спектр услуг, в том числе отпускают лекарственные средства и перевязочные материалы на льготных условиях и бесплатно. В аптеке принимаются электронные рецепты. Обладателям индивидуальных карт в рамках реализации проекта «Электронный рецепт» предусмотрена скидка на лекарственные средства, приобретаемые за полную стоимость.
Подготовила Екатерина АБРАМЧУК
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