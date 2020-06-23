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Новая аптека открылась в Пинске по проспекту Жолтовского

23.06.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Новая аптека открылась в Пинске по проспекту Жолтовского
Новая аптека открылась в Пинске по адресу: проспект Жолтовского, 14-57. Это государственная аптека № 278 пятой категории, открыла ее в нашем городе Пинская ЦРА № 134 Брестского РУП «Фармация».

Работает учреждение ежедневно, кроме праздничных дней, с 9.30 до 20.00, перерыв с 14.00 до 14.30.

Здесь оказывают полный спектр услуг, в том числе отпуска­ют лекарственные средства и перевязочные материалы на льгот­ных условиях и бесплатно. В аптеке принимаются электронные рецепты. Обладателям индивидуальных карт в рамках реализа­ции проекта «Электронный рецепт» предусмотрена скидка на лекарственные средства, приобретаемые за полную стоимость.

Подготовила Екатерина АБРАМЧУК

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