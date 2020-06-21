Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Прятать лето в кабинетах — преступление! Однако наслаждаясь отдыхом с друзь­ями и поездками на природу, нельзя забывать о мерах безопасности, респираторном этикете и личной гигиене. Вероятность заражения различными инфекциями все еще высока, об этом напоминает главный санитарный врач Дубровенского районного центра гигиены и эпидемиологии Владислав Сыромолотов.

—Со дня выявления первого случая COVID-19 в Дубровенском районе зареги­стрировано 94 случая заболевания. Из них 52 человека полностью выздоровели, что подтверждено при помощи лабораторной диагностики, 23 человека находятся на самоизоляции дома. По состоянию на 17 июня 19 человек были госпитализированы с подтвержденным COVID-19, — рассказал об обстановке в районе Владислав Валерьевич. — Соблюдение мер безопасности актуально не только для профилактики респираторных, но и острых кишечных инфекций. Избежать их помогут только правильные профилактиче­ские меры, — добавил он.

Об общественных зонах отдыха

—Отдыхать следует в специально оборудованных зонах, в том числе купаться исключительно на городских пляжах, — рекомендует Владислав Валерьевич. — Следует понимать, что на специализированных территориях регулярно обеспечиваются гигиенические условия, дезинфицируется игровое и спортивное оборудование, осуществляется уборка, в том числе прилегающей водной акватории, — пояснил он.

О социальном дистанцировании

—Безусловно. Не важно, где вы находитесь, в аптеке или на пляже, необходимо дер-жать дистанцию 1,5 метра. Также в местах скопления людей необходимо носить маску и при необходимости перчатки. Стоит помнить, что если маска вам не нужна, хранить ее следует в отдельном чистом пакете, — рассказал Владислав Сыромолотов и предостерег: — Ни в коем случае нельзя носить ее на ухе или под подбородком. Так вы можете инфицировать сначала маску, а затем и себя.

Людям с хроническими заболеваниями, а также пожилым необходимо воздержаться от посещения общественных мест. Нельзя забывать, что они входят в группу риска и главным профилактическим средством для них по-прежнему остается социальное дистанцирование, — напомнил главный врач ЦГиЭ Владислав Сыромолотов.

Гигиена питания

—Термическая обработка пищи обязательна. Если вы берете еду с собой, необходимо хранить ее в индивидуальной чистой упаковке. Пища непременно должна быть свежеприготовленной, — подчеркнул Влади- слав Валерьевич. — При этом, отказываться от фруктов и овощей не нужно, но покупать их следует в установленных местах, а перед потреблением промыть бутилированной водой. Эти простые меры помогут избежать кишечных инфекций, грозящих осложнениями, — добавил Влади­слав Валерьевич.

Задачи сегодняшнего дня

—Деятельность санитарно-эпидемиологической службы района в настоящее время направлена на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, реализацию санитарно-эпидемиологического законодательства и стратегии развития службы. Со стороны населения достаточно простого соблюдения профилактических мер. Благодаря проводимой специалистами работе и ответственности граждан, в Витебской области сохраняется стабильная эпидемиологическая обстановка, улучшены показатели, характеризующие состояние среды обитания человека, — рассказал Владислав Валерьевич. — Медицинские работники, проявившие свой профессионализм, в том числе в условиях сложной эпидемиологической ситуации, доказали, что способны эффективно решать задачи по оказанию качественной медицинской помощи населению, — добавил он.

В канун Дня медицинских работников Владислав Сыромолотов поздравляет всех коллег с профессиональным праздником. Желает крепкого здоровья, оптимизма и семейного благополучия.

Коллектив редакции в свою очередь желает работникам Дубровенского районного центра гигиены и эпидемиологии выдержки, профессионального роста и благодарит их за сотрудничество.