Источник материала: Полесская правда



В «Свитанке» открылись летние оздоровительные смены. 15 июня в Пинском районе стартовала летняя оздоровительная кампания для детей.

Нынешняя летняя оздоровительная кампания пройдет в видоизмененном формате, обусловленном эпидемиологической ситуацией. На арендованной базе детского реабилитационно-оздоровительного центра «Свитанак» откроются оздоровительный лагерь, профильный оздоровительный лагерь «Лидер», палаточный лагерь «Сталкер» – все с круглосуточным пребыванием. Также запланирована специализированная смена для детей-инвалидов с родителями.

Оздоровительный лагерь с круглосуточным 18-дневным пребыванием готов принять 3 смены по 120 детей: с 15 июня по 2 июля, с 4 по 21 июля и 23 июля по 9 августа.

С 1 июля в 6 смен по 9 дней развернется палаточный лагерь для детей «Сталкер». Здесь намечено круглосуточное пребывание до 30 детей в смену. Для детей-инвалидов в сопровождении родителей с 1 по 15 августа планируется специализированная смена. 11 августа намечен заезд 100 детей в 15-дневную смену профильного лагеря «Лидер» специально для детей до 17 лет включительно.

Приняты меры по профилактике заноса и распространения инфекции COVID-19. Так, прием детей в «Свитанак» осуществляется только по предоставлению медицинских справок с информацией об отсутствии контакта первого уровня по инфекции COVID-19 и после проведения термометрии. Проверяются и работники лагеря. На протяжении всей оздоровительной смены вводится закрытый безвыездной режим пребывания детей, работы вожатых, педагогов и работников общепита. Отменены всякого рода традиционные экскурсии и поездки. Ограничена общая численность детей в отряде – не более 15. Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, как и в целом пребывание детей, будут обеспечиваться на открытом воздухе. Исключен родительский день.

Также предусмотрен комплекс санитарно-гигиенических мероприятий на территории «Свитанка», включающий дезинфекцию, спецобработку, дополнительные проветривания и уборки помещений и оборудования, контроль за состоянием здоровья детей и взрослых.

По информации Пинского райисполкома