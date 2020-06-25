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Спасение для кожи в летнюю жару. Три рецепта натурального спрея-миста для лица
25.06.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Мисты, или освежающие спреи для кожи – одни из самых необходимых косметических средств в летний зной. В этом сезоне они используются особенно активно: спасают кожу от высоких температур, солнца, сухого воздуха или, наоборот, влажности, а также питают и освежают ее.
В жаркую погоду важно бережно ухаживать за собой, поскольку нарушается водный баланс в организме, особенно страдает кожа. В этом случае лучше отказаться от использования
Предлагаем вам три простых способа приготовления спрея-миста в домашних условиях:
1. Освежающий цитрусовый мист
-150 мл минеральной воды
-3 капли эфирного масла апельсина
-1 ч.л. свежевыжатого лимонного сока.
2. Успокаивающий огуречно-мятный мист
-100 мл дистиллированной воды
-50 мл. охлажденного отвара мяты
-сок 1 огурца (натереть на терке и отжать сок)
-3 капли эфирного масля мяты.
3. Увлажняющий мист с алоэ и витамином Е
-150 мл дистиллированной воды
-1 ч.л. сока алоэ-вера
-3 капли витамина Е.
Все мисты просты в своем приготовлении: необходимо смешать ингредиенты выбранного вами вида спрея и перелить в бутылочку с пульверизатором. Перед использованием охладить. Важно хранить такие мисты в холодильнике, поскольку они изготовлены из натуральных ингредиентов и максимальный эффект от их использования достигается, когда они наносятся охлажденными.
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Мисты, или освежающие спреи для кожи – одни из самых необходимых косметических средств в летний зной. В этом сезоне они используются особенно активно: спасают кожу...
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