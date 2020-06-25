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Спасение для кожи в летнюю жару. Три рецепта натурального спрея-миста для лица

25.06.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Спасение для кожи в летнюю жару. Три рецепта натурального спрея-миста для лица

Мисты, или освежающие спреи для кожи – одни из самых необходимых косметических средств в летний зной. В этом сезоне они используются особенно активно: спасают кожу от высоких температур, солнца, сухого воздуха или, наоборот, влажности, а также питают и освежают ее.

Спасение для кожи в летнюю жару. Три рецепта натурального спрея-миста для лица

В жаркую погоду важно бережно ухаживать за собой, поскольку нарушается водный баланс в организме, особенно страдает кожа. В этом случае лучше отказаться от использования средств с добавлением химикатов и парабенов, и выбрать натуральную косметику. Благодаря своему простому составу, в основу которого входит очищенная вода, мы с легкостью можем приготовить спрей даже дома и получить натуральный и полезный мист. Такой спрей можно использовать на улице и в офисе и наносить даже поверх макияжа, он тонизирует, увлажняет и успокаивает вашу кожу.

Спасение для кожи в летнюю жару. Три рецепта натурального спрея-миста для лица

Предлагаем вам три простых способа приготовления спрея-миста в домашних условиях:

1. Освежающий цитрусовый мист

-150 мл минеральной воды

-3 капли эфирного масла апельсина

-1 ч.л. свежевыжатого лимонного сока.

2. Успокаивающий огуречно-мятный мист

-100 мл дистиллированной воды

-50 мл. охлажденного отвара мяты

-сок 1 огурца (натереть на терке и отжать сок)

-3 капли эфирного масля мяты.

3. Увлажняющий мист с алоэ и витамином Е

-150 мл дистиллированной воды

-1 ч.л. сока алоэ-вера

-3 капли витамина Е.

Все мисты просты в своем приготовлении: необходимо смешать ингредиенты выбранного вами вида спрея и перелить в бутылочку с пульверизатором. Перед использованием охладить. Важно хранить такие мисты в холодильнике, поскольку они изготовлены из натуральных ингредиентов и максимальный эффект от их использования достигается, когда они наносятся охлажденными.

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Мисты, или освежающие спреи для кожи – одни из самых необходимых косметических средств в летний зной. В этом сезоне они используются особенно активно: спасают кожу...
 
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