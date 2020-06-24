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Как живёт 12-летняя пинчанка Даша, которой год назад белорусские врачи пересадили сердце?

24.06.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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А вы верите в чудеса? Если нет – значит, они у вас пока не случались. В отличие от Даши из Пинска. На этой неделе девочка отметила день рождения – ей исполнилось 12. Хотя год назад эта история могла остановиться. Даша – самая юная белоруска, которой пересадили сердце. Наши белорусские врачи.

Как живёт 12-летняя пинчанка Даша, которой год назад белорусские врачи пересадили сердце?

Дарья Кирикович и заведующий отделением анестезиологии и реанимации РНПЦ Кардиология Андрей Валентюкевич. 2019 год. Фото Министерства здравоохранения.

Осторожно, но с усердием, Даша осваивает верховую езду. Ещё пару занятий и всё получится. Сложно представить, но год назад все физические нагрузки девочке давались с трудом из-за проблем с сердцем приходилось беречься, быстро уставала, а так хотелось оседлать коня.

Каникулы в этом году начались раньше обычного, поэтому Даша гостит у бабушки с апреля. Природа в Плоскини подходящая, свежий воздух, много домашней живности – скучать не дают. Свой 12-й день рождения, как и мечтала, Даша встречает в кругу родных и друзей, для нее, говорит, они главная ценность в жизни.

Прошлое лето бабушка Таня вспоминает как страшный сон: родное сердце внучки могло остановиться в любой момент. Бесконечные анализы, больницы… Когда в РНПЦ кардиологии предложили трансплантацию, было страшно, но это был шанс.

Татьяна Кирикович, бабушка Даши: «Врачам большое спасибо, что не оставили, очень хорошие у нас врачи. И помощь государства, потому что у нас таких денег даже близко нету, чтобы заплатить. Это все было бесплатно, благодаря врачам».

Это кадры с историей. Год назад свой 11-й день рождения девочка отмечала в больничной палате Республиканского центра кардиологии. Неделю после сложной операции в груди Даши билось новое сердце. И об этом узнала вся страна, раньше ребёнку с критически маленькой массой тела подобные операции не делали. Год реабилитации позади, и Даша, энергичная и повзрослевшая, отмечает день рождения.

Поздравления с самого утра. По-взрослому Даша вслушивается в каждое слово. Неожиданный, и самый важный звонок – от доктора, который сделал невозможное, чтобы спасти девочке жизнь.

Сергей Спиридонов не может сдержать улыбки. На другом конце провода та самая пациентка, которой ещё год назад врачи говорили: погибнет. Шесть месяцев по больничным койкам и полтора – в реанимации. Опытный хирург признаётся: всех пациентов не припомнить. Но эту маленькую девочку с огромным желанием жить забыть сложно.

Сергей Спиридонов, заместитель директора РНПЦ «Кардиология»: «Немножко по-другому относишься, чем к взрослому. Хотя говорят, что врачи ко всему привыкают. Но нельзя привыкнуть к человеческим страданиям, особенно когда перед тобой совершенно маленький ребёнок. Надо отдать должное и маме, и девочке. Они всё это достойно перенесли, никаких не было проблем».

Технически пересадка сердца – не самая сложная в трансплантологии. Но процесс должен быть отработан настолько, чтобы успеть всё за считанные часы. Ведь человеческое сердце – хрупкий мотор, в любой момент он может дать роковой сбой.

Сергей Спиридонов, заместитель директора РНПЦ «Кардиология»:
«Мы находимся в семерке центров мира, которые выполняют больше 50 трансплантаций в год. Это большой объём. У нас поступают донорские органы из всех регионов РБ, мы работаем по стандартам европейским, и база донорская у нас большая».

Пересадки сердца у нас начали делать в 2009 году. Тогда такой прорыв сравнивали с запуском спутника – не меньше! Ведь хирургам удалось не только спасти одну жизнь, но и подарить надежду на исцеление тысячам белорусов. За это время сделали сотни таких операций. Только за этот год – 56 трансплантаций сердца. Сейчас отечественная медицина настолько шагнула вперед, часто наши врачи берутся за то, что зарубежным коллегам кажется безнадёжным. Следующий этап – внедрение гибридных операционных: для хирургических вмешательств практически без разрезов.

12 операций в сутки, путешествия и спортивные соревнования. Ещё две недели назад 70-летний Павел Павлович, хирург-травматолог с огромным стажем, даже и подумать не мог, что сам окажется на операционном столе. Заменить сломанный механизм – в буквальном смысле «изношенное сердце», решился сам, как только почувствовал неладное.

Павел Пашук:
«Оканчивалась операция, надо было зашивать рану, а стол начал передвигаться. Думаю: а чего он не зафиксирован? Это были уже предвестники микроинсульта. Три месяца назад улетел в Албанию, много там ходил по горам, плавал. И в один прекрасный день у меня дискомфортное состояние появилось и одышка».

Врачи предупредили: медлить нельзя. Когда нашли донорский орган – родное сердце уж еле билось. К новому, как и к больничным коридорам, долго привыкать не пришлось. Павел Павлович улыбается: сейчас мотор в груди работает даже лучше, чем в молодости. Пересадку называет внезапным шансом начать всё с начала. Готовится к выписке, но всё ещё не решается снять маску – пока любая инфекция страшна. Теперь уже Даша всем своим сердцем переживает за врачей, которым и так приходится нелегко. А в нынешних условиях – они и вовсе герои.

 Даша Кирикович:
«Для меня все врачи кумиры, спасают жизни, целыми днями пропадают на работе, редко когда бывают в своей семье. Желаю, чтобы побыстрее все прошло, они со всем справлялись, и никогда не отчаиваться, у них все получится».

В будущем Даша тоже мечтает стать врачом, правда ветеринарным. Ведь сама жизнь – это счастье, а спасать жизни – счастье вдвойне.

По информации сайта ОНТ

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