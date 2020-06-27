Меланома кожи. Как ее избежать? Поможет ряд несложных правил

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Меланома кожи — чрезвычайно злокачественная опухоль, клетки которой обладают способностью образовывать пигмент меланин, поэтому меланома чаще всего имеет темную окраску и напоминает родинку. Реже встречаются беспигментные меланомы.

Основные проявления меланомы известны онкологам, хирургам, терапевтам, дерматологам, участковым врачам и другим специалистам. Однако их старания будут недостаточны, если люди сами не начнут более внимательно относится к своему здоровью. Уменьшить риск развития меланомы позволяет ряд несложных для соблюдения правил: регулярно осматривайте кожу. При наличии каких-либо признаков перерождения родинок обязательно обратитесь к врачу. Если у вас много родинок, есть большие пигментные пятна — избегайте солнца и ежегодно обследуйтесь у специалистов. Ограничивайте воздействие на кожу солнечных лучей. Никогда не загорайте с 10 до 15 часов. Это самое опасное время, когда солнце наиболее активно и вероятность получить ожоги наиболее высока. В это время малоэффективны и солнцезащитные кремы. Они защищают кожу от ожогов, но не снижают риск развития меланомы и рака кожи. Не находитесь на солнце более 30 — 40 минут. Самый надежный и простой способ защиты — это одежда и головные уборы. При этом, предпочтение следует отдавать хлопчатобумажной и неприлегающей одежде. Если вы любите отдыхать в жарких экзотических странах, отправляйтесь в путешествие осенью. Чтобы избежать солнечных ожогов, не оставляйте детей на пляже без присмотра, не берите маленьких детей в страны с повышенным уровнем ультрафиолетового облучения (Испания, Куба, Турция, Египет, Тунис и другие).

Любителям солярия необходимо помнить, что при частом воздействии искусственного УФ-облучения в возрасте до 35 лет риск меланомы возрастает до 75 %.

Татьяна Северень,

врач-терапевт УЗ «Несвижская ЦРБ».