26 июня — Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Наверное, нет такого человека, который бы не слышал о вреде употребления наркотических веществ. Но одно дело, когда эта абстрактная проблема молодого человека или девушки из фильма или журнала, и совершенно другое — когда ваш родственник, близкий друг начинает употреблять наркотики. Спокойно принять такое невозможно, равно, как и нельзя закрыть на это глаза.

Некоторые думают, что наркотики, как и любая другая проблема, личное дело каждого. Вас терзают сомнения: надо поговорить с зависимым человеком или лучше оставить его одного? Или позвать кого-нибудь на помощь? Каждый вправе сам решать, как поступить в той ли иной ситуации. Но разве вам будет всё равно: станет ваш друг или родственник наркоманом или нет? Придется сделать трудный выбор — промолчать и остаться в стороне (но остаться для него «хорошим») или постараться помочь ему избежать множества неприятностей. Конечно, проще закрыть глаза на происходящее и сказать себе: «Пусть он занимается своими делами, а я — своими», но тогда есть вариант, что ему уже никто не поможет.

Никто из здравомыслящих людей не желает, чтобы их близкие принимали наркотики. Вы когда-нибудь задумывались, как себя вести в такой ситуации и что предпринять? Это очень просто на словах, но трудно применимо на практике.

Чтобы облегчить жизнь себе и человеку, принимающему наркотики, попробуйте принять такую формулу: наркозависимость и дорогой вам человек отделимы друг от друга.

Перестаньте называть его наркоманом. Это слово ставит клеймо, потому что уже стало универсальным для обозначения неблагополучных, опасных для общества людей. Поговорите с ним. Дайте ему возможность вспомнить всё «безумие» употребления.

Самое главное — никакого насилия. Не занимайте позицию эксперта, не говорите, что знаете, как ему жить. Не ведите насильно к наркологу или в центр реабилитации, если не хотите, чтобы он вас возненавидел. Очень важно быть честным. Только так вы можете завоевать его доверие.

Угрожать или, наоборот, умолять тоже бессмысленно. Больной наркоманией человек эмоционально сильно защищен. Нужно, чтобы он умом прочувствовал ужас происходящего. Никогда не обещайте того, чего не сможете дать и не угрожайте ему тем, чего не сможете сделать. Также недопустимо выгонять из семьи, предоставляя его самому себе, лишать опоры. Вы не имеете права опускать руки, падать духом, терять терпение и веру, разрывать последние связывающие нити контакта.

Мотивируйте близкого человека к тому, чтобы искать помощь и принимать ее — непрерывная мотивация и поддержка необходимы для того, чтобы человек продвигался к принятию правильного решения.

Если страдающий зависимостью человек согласился пройти лечение, знайте: оставаться «чистым» после лечения поможет какая-либо увлеченность. Это может быть и работа, и новые интересы, и желание помочь другим зависимым. Неумение занять себя и получить удовлетворение от реальной жизни снова приведет к поиску заменителей в виде наркотиков.

Если проблема наркомании коснулась вашей семьи и необходима поддержка на сложном пути борьбы с наркозависимостью близкого человека, обращайтесь в ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения». Здесь вам будет оказана качественная психологическая помощь, при необходимости — будут предложены иные виды социальной помощи и услуг.

Наш адрес: г. Несвиж, ул. Ленинская, 115 а, каб. № 14; телефон 5-16-24.

Юлия Маркевич,

психолог ГУ «Несвижский РТЦСОН».