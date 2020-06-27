Как предупредить нападение клещей и что предпринять, если это все же не получилось

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Клещи — мелкие, иногда микроскопические членистоногие, имеют овальное или эллипсовидное тело. Их разнообразие очень велико. Они освоили все континенты и климатические зоны. Одни клещи никогда не нападают на человека, другие нападают тогда, когда нет основного прокормителя, а для некоторых видов клещей человек — основная жертва.





Большинство паразитических клещей эффективно переносит возбудителей инфекционных болезней человека и животных. По данным ученых, один клещ может быть переносчиком различных инфекционных заболеваний, причем, множественное заражение клещей является правилом, а не исключением. Опасность на территории Несвижского района как переносчики инфекционных заболеваний представляют два вида из семейства иксодовых клещей: Ixoides ricinus и Dermacentor reticulatus. Именно они являются основными переносчиками клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза (болезни Лайма).

Клещи паразитируют на всех фазах развития на наземных позвоночных животных, нападают периодически, питаются кровью и лимфой.

Клещи активизируются в апреле-мае и не один месяц досаждают дачникам, рыболовам, любителям погулять на природе, а нападения луговых клещей возможны уже в марте, как только появляются первые проталины. Типичным местом обитания клещей являются лесные поляны, опушки леса, луга, пастбища, Луговой клещ способен переносить затопление, всё чаще встречается на газонах и дачных участках. Клещ поджидает человека для кровососания, взобравшись на травянистые и кустарниковые растения, поднимаясь на высоту не более 40 сантиметров от земли, он не ползает по деревьям и не летает. Присасывание насекомого может остаться незамеченным, так как при укусе в рану выделяются обезболивающие вещества.

Чтобы предупредить нападения клещей во время отдыха на природе надевайте одежду, максимально закрывающую открытые участки тела. Используйте отпугивающие средства (репелленты) в соответствии с инструкцией. Каждые 2 часа проводите само- и взаимоосмотры с целью снятия с одежды или тела ползающих клещей; в случае пребывания в лесу домашних животных — тщательно осматривайте и их.

При обнаружении на теле присосавшегося иксодового клеща: не паникуйте, снимайте с осторожностью, не сдавливайте его пальцами, потому что при этом можно выдавить содержимое клеща вместе с возбудителями болезней в рану, а оставшаяся в коже головка может вызвать воспаление и нагноение.

Удалить клеща можно при помощи специальных устройств промышленного производства (согласно инструкции по применению) и при помощи нитяной петли. Прочную нить завязывают в узел, как можно ближе к хоботку клеща. Насекомое извлекают, подтягивая его вверх при помощи плавных круговых движений.

Также для удаления используют тонкий пинцет. Обычно через 1-3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком.

После удаления клеща проводится антисептическая обработка места укуса. Помните, что риск заражения увеличивается при длительном нахождении клеща на теле. В случае невозможности самостоятельного извлечения клеща и в любом случае после укуса обратитесь за медицин-ской помощью и сообщите о факте укуса врачу для назначения экстренной профилактики инфекций, передающихся при укусах клещей (максимальный профилактический эффект от приема антибиотиков достигается, если экстренная профилактика начата в первые 72 часа после укуса).

Лицам, имеющим противопоказания к приему лекарственных средств, медицинский работник выдает направление для исследования клеща. Снятое насекомое должно быть доставлено для лабораторно-го исследования незамедлительно самим пациентом или его родственниками. Любой пациент имеет право обратиться в микробиологическую лабораторию, проводящую исследование переносчиков, для проведения исследования клеща на платной основе (микробиологическая лаборатория ГУ «Несвижский РЦГиЭ»: г. Несвиж, ул. Сырокомли, 29, тел. 2-18-00).

Несвижский районный центр гигиены и эпидемиологии.