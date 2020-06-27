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Вода из холодильника в жару не спасёт!

27.06.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Вода из холодильника в жару не спасёт!
Как спастись от жары корреспонденту pinsknews.by рассказал инструктор-валеолог Пинская центральная больницы Л. Драбович:

– При повышении температуры воздуха выше +25°С увеличивается нагрузка на все органы и системы организма человека, в таких условиях требуется серьезная коррекция обычного поведения.

По возможности необходимо ограничить пребывание на солнце, особенно с 10.00 до 16.00. Лучше носить светлую одежду из легких натуральных тканей, одевать летние головные уборы с широкими полями (очень важно защищать от солнца уши и шею). Для защиты глаз нужно использовать солнцезащитные очки, на открытые участки кожи наносить солнцезащитные средства. Окна, выходящие на солнечную сторону, днем держите закрытыми, избегайте сквозняков. При наличии кондиционеров, поддерживайте температуру воздуха в помещении не ниже +23°С. Физические нагрузки должны быть снижены до минимума.

Следите за исправной работой домашних холодильников, при покупке продуктов проверяйте условия хранения и сроки годности скоропортящихся продуктов питания. Употребляйте больше овощей и фруктов, из белковых продуктов отдавайте предпочтение рыбе, кисломолочным продуктам, белому куриному мясу. Откажитесь от жирной, острой и жареной пищи.

В летний период для организма человека очень важно получить достаточное количество жидкости. Торговые точки повсеместно предлагают охлажденные напитки очень широкого ассортимента. Не редко в домашних холодильниках хранится бутылочка холодненькой воды. Употребление для утоления жажды холодных напитков и воды – это самое распространенное заблуждение, приводящее к негативным последствиям для организма.

Во-первых, холодная жидкость, коснувшись нёба, может вызвать спазм сосудов головного мозга и как следствие головную боль.

Во-вторых, попадая внутрь организма, холодная жидкость вызывает быстрое охлаждение внутренних органов и для компенсации дисбаланса температур между поверхностью кожи и внутренними органами, вырабатывается дополнительное тепло. То есть холодная жидкость в итоге повышает температуру тела.

Поэтому самым лучшим напитком для охлаждения организма и утоления жажды был и остается не очень горячий  зеленый чай. Примером тому служат вековые традиции стран Азии и Индии. Зеленый чай усиливает потоотделение и именно при испарении пота с поверхности кожи и происходит настоящее охлаждение организма. Чай не должен быть обжигающим, он должен быть горячим! Вода для питья  должна быть теплой!

Также очень важно получать достаточное количество жидкости для покрытия потребностей организма и дополнительных расходов в жаркую погоду, для этого существует способ расчета: в жару — 40 мл на 1 кг массы тела (в прохладную погоду — 30 мл на 1 кг массы тела).

Хорошо добавить в свое меню жидкие блюда, свежие овощи и фрукты. Жидкость из них будет высвобождаться постепенно, в течение долгого времени, подпитывая организм влагой.

Пить следует, не дожидаясь жажды. Важно соблюдать питьевой режим — пить регулярно и понемногу, а не редко и большими порциями. Организму трудно пропустить через себя большой объем жидкости, это большая нагрузка на сердце и на почки, которым ее нужно будет вывести. Всегда нужно иметь с собой бутылку с водой, особенно в жару! Пить следует медленно, глотками!

По ощущениям жажда очень похожа на голод. Чем больше мы едим, тем больше клетки начинают зависеть от энергии, поступающей из пищи и тем сложнее становится отличить жажду от голода. Разница этих двух источников энергии заключается в том, что вода легко выводится из организма с мочой и потом. К тому же вода удаляет из организма переработанные отходы и токсины. А вот лишняя пища, которую мы потребляем, не сможет вывестись из организма как вода, и все лишнее съеденное будет направляться в жировые запасы. Для предупреждения переедания необходимо за 15-30 минут до еды выпивать стакан воды.

Очень важно не употреблять жидкость на ночь. Вечером обменные процессы замедляются, почки работают не так активно. Напившись воды на ночь, вы рискуете проснуться с отеками, поэтому употреблять жидкость  следует примерно за 2-3 часа до сна.

Соблюдение этих простых правил поможет вам сохранить хорошее самочувствие в любую погоду!

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