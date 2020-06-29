В Беларуси 61 790 случаев COVID-19. Прирост за сутки — 315 зараженных

Источник материала: Виртуальный Брест

На 29 июня в Беларуси зарегистрированы 61 тыс. 790 случаев COVID-19, сообщает 28 июня Минздрав в телеграм-канале. Прирост за сутки — 315 зараженных.

Фото: Reuters

В Беларуси на 29 июня выздоровели и выписаны 45 тыс. 213 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (плюс 186 за сутки). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 387 пациентов (плюс четыре за сутки).

Всего проведено 992 тыс. 007 тестов (12 207 за сутки). Процент положительных тестов — 2,5. Ранее литовский профессор Саулюс Чаплинскас заявлял, что страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%.

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что сейчас специалисты «смотрят на пневмонии».

— Мы меньше смотрим на тестирование людей, потому что тесты абсолютно не информативны, а смотрим на пневмонии. Любой вирус, этот тоже, действует на легкие, поэтому смотрим на пневмонии. Там сразу видим, есть вирус или нет, и лечим этих людей, — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, «тяжелых» пациентов сейчас — 1100 человек по всей стране.

Глава белорусского бюро ВОЗ Батыр Бердыклычев рекомендует по-прежнему соблюдать респираторный этикет, гигиену рук, физическое дистанцирование, в местах, где это невозможно, носить маски.

В Минздраве Беларуси не исключают возможности второй волны COVID-19. Но министр здравоохранения Владимир Караник надеется, что накопленный опыт пойдет на пользу, поэтому система здравоохранения будет к новой волне готова гораздо лучше, чем к первой.