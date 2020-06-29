Кашка-малашка

Источник материала: Кричевская жизнь

В ежедневном рационе человека обязательно должны присутствовать крупы, так как они делают его сбалансированным, сытным и полноценным. Диетологи рекомендуют и при соблюдении диеты не исключать каши из рациона, ведь они содержат важные для организма белки, витамины, микроэлементы и так называемые «сложные углеводы».

Гречневая каша способствует выведению из организма различных вредных токсинов, тяжелых металлов и избыточного холестерина. Она является лидером среди круп по содержанию железа, хорошо укрепляет кости. Так как гречка имеет невысокий гликемический индекс (характеризует влияние пищи на уровень сахара в крови) — 50-55 единиц, она рекомендуется для основного питания диабетиков. Польза гречки для организма также в нормализации артериального давления. Крупа имеет в своем составе витамины А, Е и В, а также много важных микроэлементов, среди них калий, цинк, фосфор и магний. Гречка легко усваивается организмом, укрепляет иммунитет. Она помогает бороться с плохим настроением и даже депрессией. Важно, что она обычно не вызывает аллергии, если есть ее при кормлении грудных малышей.

Зерна риса содержат “медленные углеводы”, белки и минералы. Рис – это природный сорбент, который прекрасно выводит вредные токсины из организма и практически не имеет в своем составе жиров. Он содержит такие полезные микроэлементы, как фосфор, цинк, магний, калий, кальций, способствует выведению из организма жидкости. Рис может заменить вегетарианцам мясные продукты, так как белок, который он содержит, имеет схожесть с белками мяса. Рисовая каша имеет закрепляющие свойства, поэтому полезна при расстройствах желудка, а если вы здоровы, то лучше употреблять рис вместе с овощами. Интересно, что самые полезные свойства среди разных видов риса имеет именно дикий рис.

Овсянка содержит растворимую клетчатку, которая выводит из организма вредные шлаки. Она способствует хорошему пищеварению, поскольку нужные элементы обволакивают стенки желудка. Содержит много нужных для организма микроэлементов: кальций, калий, магний, йод, фтор и другие. Рекомендуют добавлять овсянку в рацион при наличии сахарного диабета, болезнях печени, а также подагре. Эта каша хорошо влияет на кожу, укрепляет волосы и ногти. Она способствует улучшению памяти и внимания, ее рекомендуют при физических и умственных нагрузках. Хорошо действует на щитовидную железу, поскольку имеет в своем составе такой нужный микроэлемент, как йод. Эта крупа прекрасно влияет на организм, даря омолаживающий эффект. Овсянка — одна из нескольких каш, которую диетологи рекомендуют для ежедневного употребления.

Пшенная крупа практически не проходит обработку, она имеет много неповрежденной ценной клетчатки. Регулярно есть такую кашу рекомендуется сердечникам и диабетикам. Эта крупа способствует выведению из организма шлаков, токсинов и солей тяжелых металлов. Она является низкокалорийным продуктом, поэтому имеет заслуженное звание “каша стройности”. Влияет на снижение уровня холестерина в крови, очищает сосуды. Борется даже с хронической усталостью и авитаминозом. Крупа имеет много витамина D, и это влияет на рост костей, а также на красоту ногтей и волос. Именно благодаря наличию в составе витамина D эта каша очень полезна детям.

Манная крупа во время обработки полностью очищается и шлифуется, поэтому очень спорна польза этой каши для человека. Способствует вымыванию из организма витамина D, поэтому она не рекомендуется детям. Манка – это высококалорийный продукт, может помочь набрать нужный вес. Ее можно есть при сильных отравлениях и ротавирусной инфекции (если готовить кашу на воде). Эта каша способствует красоте и молодости, позитивно влияет на кожу и волосы, но нужно употреблять ее не более 2 раз в неделю. Поддерживает здоровье нервной системы, способствует лучшей работе сердца и хорошо влияет на работу иммунитета. Для костей будет полезнее манка, приготовленная на молоке, ведь там больше кальция. Именно благодаря содержанию витаминов группы B и E манная каша способствует повышению иммунитета и стойкости организма к разным заболеваниям.

Кукурузная крупа неоднозначно влияет на организм. Она богата на клетчатку и аминокислоты, а также такие важные микроэлементы, как железо и кремний, способствует благоприятной работе нервной системы. Кукурузная крупа выводит токсины из кишечника благодаря своей клетчатке, способствует снижению газообразования в крови. Эта каша не создает брожение в животе, что способствует уменьшению в нем жира и формированию тонкой талии. Она повышает иммунные реакции организма. Но кукурузная крупа быстро усваивается, что все же плохо влияет на вес. Чтобы кукурузная каша приносила больше пользы и не была в ущерб вашему весу, ее рекомендуют упот-реблять не более раза в неделю.

Перловая и ячневая крупы незаменимы при соблюдении диеты. Перловка способствует укреплению сосудов. Она влияет на уничтожение вирусов и микробов благодаря особому веществу — лизину. Кожа при употреблении этой каши станет упругой и нежной. Ячневая каша содержит клетчатку, которая способствует очищению организма от шлаков и токсинов, а также выводу из крови холестерина. Она богата на белки и клетчатку, полезна даже при соблюдении диеты, влияет на укрепление костей, сердца и сосудов. Перловая каша может помочь при лечении герпеса.

Чем меньше крупы подвергаются обработке, тем они полезнее. Поэтому лучше покупать нешлифованные крупы. Обязательно мойте крупы. Сухофрукты, мед и орехи прибавят ей не только новых оттенков вкуса, но и поднимут вам настроение.

Варить на воде или молоке? Выбор зависит от собственных предпочтений, а также особенностей организма. Например, каши на молоке очень вкусны и сытны, но молоко делает их более калорийными, и если вы следите за фигурой и прислушиваетесь к советам диетологов, лучше использовать нежирное молоко или же заменить его водой. Молоко полезно витамином А, который находится в его жирах. Каша на воде – это низкокалорийный продукт.

Гликемический индекс – это коэффициент, который показывает, насколько та или иная пища влияет на уровень сахара в крови, а именно повышает его. Первое место занимает кукурузная каша, дальше идут манка, рис, гречневая крупа и гороховая. Наиболее низкий индекс имеет перловая каша. Помните, что молоко повышает этот индекс в 3, а то и 4 раза.

Н. Сакович,

фельдшер-валеолог.