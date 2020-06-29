В июле в Беларуси в рамках единых дней здоровья пройдут День профилактики алкоголизма и Всемирный день борьбы с гепатитом.
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Пройдет День профилактики алкоголизма и Всемирный день борьбы с гепатитом
29.06.2020 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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В июле в Беларуси в рамках единых дней здоровья пройдут День профилактики алкоголизма и Всемирный день борьбы с гепатитом.
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