Врач-нарколог: Лечение алкоголизма должно быть комплексным и продолжительным

Источник материала: Полесская правда

С 6 по 10 июля в республике проходят акции, приуроченные ко Дню профилактики алкоголизма.

Как отметила в беседе с корреспондентом pinsknews.by и.о. заведующего филиалом «Межрайонный наркологический диспансер» Ирина Пешко, проблема алкоголизма в обществе остается весьма острой и актуальной.

«С помощью алкоголя люди часто пытаются «избавится от тревоги», «разрешить конфликты», «улучшить настроение». Однако, используя алкоголь в таких целях, они переходят ту тонкую грань, за которой происходит формирование зависимости от алкоголя – одного из этапов формирования алкоголизма», – отметила Ирина Пешко.

Алкоголизм – это хроническое психическое заболевание, вызванное злоупотреблением спиртными напитками. Как и любая болезнь человека, алкоголизм возникает и развивается в результате сочетанного действия средовых и генетических факторов, это психическая болезнь, так как в основе ее формирования лежит патологическое влечение к алкоголю, относящееся к сфере психической патологии.

«Патологическое влечение к алкоголю проявляется в том, что алкоголь потребляется не столько ради чего-либо, сколько вопреки многим отрицательным последствиям. Таким как нарушение семейных, дружеских, трудовых и других социальных связей, конфликты с законом, признаки ухудшения здоровья, регулярно возникающие тягостные похмельные состояния», – сказала Ирина Пешко.

Продолжение систематического потребления алкоголя, несмотря на все перечисленные обстоятельства, является наиболее точным диагностическим критерием патологического влечения к алкоголю. Этот критерий используется специалистами в качестве ключевого признака алкоголизма в целом.

«Люди, страдающие алкоголизмом, как правило, не считают, что негативные изменения в их жизни связаны с употреблением алкоголя, что они зависимы от употребления алкоголя. Они считают, что «могут пить, а могут и не пить». Могут не пить, но все равно продолжают употреблять алкоголь!» – описала проблему специалист и подчеркнула, что именно в этом и есть коварство заболевания, патологическое влечение не контролируется психикой.

Поэтому лечения алкоголизма в рамках купирования запоя не достаточно, купирование запоя это лишь один из этапов лечения. Заболевание формируется продолжительное время, а значит и лечение должно быть комплексным и продолжительным с участием врача-психиатра-нарколога, врача-психотерапевта и/или психолога.

Ирина Пешко напомнила, что в филиале «Межрайонный наркологический диспансер» организована «Школа трезвости», где специалисты проводят занятия для зависимых пациентов и их родственников. Занятия проводятся еженедельно по четвергам в 18.00, анонимно и бесплатно. Телефоны для справок: 33-64-20, 33-61-32 (с 8.00 до 19.00).