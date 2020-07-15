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COVID-19 в Бресте: 14 июля в больницу поступило 43 человека

15.07.2020 20:48 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На пике заболеваемости максимальное количество госпитализированных за стуки в Бресте составило 186 человек.

COVID-19 в Бресте: 14 июля в больницу поступило 43 человека

Об этом сообщил журналистам председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук на пресс-конференции. Глава города рассказал об эпидемиологической ситуации в Бресте.

- В Бресте из четырех городских больниц две перепрофилированы: центральная городская больница – 700 мест, 1-я городская больница – 450 мест. На данный момент мы уже с 12 июля не госпитализируем в городскую больницу №1, все больные направляются только на Лактионова (Брестская центральная городская больница – прим. автора), - отметил Александр Рогачук.

Мэр Бреста привел статистические данные: вчера за сутки поступило 43 человека, 12 июля – 24 человека, 11 июля – 25 человек.

- На пике максимальное количество госпитализированных за сутки в Бресте составило 186 человек. Сейчас у нас ситуация выравнивается, и всего в городе на данный момент госпитализирован 531 человек, - сообщил Александр Рогачук.

По мнению мэра города, имеющиеся данные свидетельствуют об устойчивой тенденции снижения уровня заболеваемости в Бресте.

 
Теги: Брест
 
 
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  На пике заболеваемости максимальное количество госпитализированных за стуки в Бресте составило 186 человек. Об этом сообщил журналистам председатель...
 
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