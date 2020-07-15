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COVID-19 в Бресте: 14 июля в больницу поступило 43 человека
15.07.2020 20:48 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На пике заболеваемости максимальное количество госпитализированных за стуки в Бресте составило 186 человек.
Об этом сообщил журналистам председатель Брестского горисполкома Александр
- В Бресте из четырех городских больниц две перепрофилированы: центральная городская больница – 700 мест, 1-я городская больница – 450 мест. На данный момент мы уже с 12 июля не госпитализируем в городскую больницу №1, все больные направляются только на Лактионова (Брестская центральная городская больница – прим. автора), - отметил Александр
Мэр Бреста привел статистические данные: вчера за сутки поступило 43 человека, 12 июля – 24 человека, 11 июля – 25 человек.
- На пике максимальное количество госпитализированных за сутки в Бресте составило 186 человек. Сейчас у нас ситуация выравнивается, и всего в городе на данный момент госпитализирован 531 человек, - сообщил Александр Рогачук.
По мнению мэра города, имеющиеся данные свидетельствуют об устойчивой тенденции снижения уровня заболеваемости в Бресте.
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На пике заболеваемости максимальное количество госпитализированных за стуки в Бресте составило 186 человек. Об этом сообщил журналистам председатель...
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