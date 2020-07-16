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Как и обещал, Рогачук опубликовал статистику по COVID в Бресте. Поступило - минимум
16.07.2020 12:48 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ежедневно главе города докладывают статистику заболеваемости в Бресте. Вчера, на встрече с журналистами, мэр сказал что хочет публиковать эти данные в
Эта маленькая победа - не повод расслабляться. Берегите себя!
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Ежедневно главе города докладывают статистику заболеваемости в Бресте. Вчера, на встрече с журналистами, мэр сказал что хочет публиковать эти данные в своём...
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