Как и обещал, Рогачук опубликовал статистику по COVID в Бресте. Поступило - минимум

Источник материала: Виртуальный Брест

Ежедневно главе города докладывают статистику заболеваемости в Бресте. Вчера, на встрече с журналистами, мэр сказал что хочет публиковать эти данные в своём телеграм-канале .







Сегодня утром - хорошая новость. Впервые за сутки поступило минимальное количество заболевших пневмонией.

Эта маленькая победа - не повод расслабляться. Берегите себя!

К слову, не прошло ещё и суток с момента активации канала (стартовали с 8 подписчиков), как уже их количество превысило две тысячи. А ведь хотелось всего 600-700... Оказывается, людям это важно и интересно.