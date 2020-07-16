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Как и обещал, Рогачук опубликовал статистику по COVID в Бресте. Поступило - минимум

16.07.2020 12:48 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ежедневно главе города докладывают статистику заболеваемости в Бресте. Вчера, на встрече с журналистами, мэр сказал что хочет публиковать эти данные в своём телеграм-канале.

Как и обещал, Рогачук опубликовал статистику по COVID в Бресте. Поступило - минимум


Сегодня утром - хорошая новость. Впервые за сутки поступило минимальное количество заболевших пневмонией.

Эта маленькая победа - не повод расслабляться. Берегите себя!

К слову, не прошло ещё и суток с момента активации канала (стартовали с 8 подписчиков), как уже их количество превысило две тысячи. А ведь хотелось всего 600-700... Оказывается, людям это важно и интересно.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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  Ежедневно главе города докладывают статистику заболеваемости в Бресте. Вчера, на встрече с журналистами, мэр сказал что хочет публиковать эти данные в своём...
 
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