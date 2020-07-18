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Чем опасны предраковые заболевания полости рта

18.07.2020 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В настоящее время отмечается рост заболеваемости раком полости рта. Рак слизистой оболочки полости рта развивается у мужчин в 3 раза чаще, чем у женщин. Наиболее часто болеют люди в возрасте 60 — 70 лет. В возрасте от 40 лет число заболевших возрастает и значительно сокращается после 80 лет. Развитие его представляет собой длительный и многоступенчатый процесс. Часто раку предшествуют так называемые предраковые изменения. Они характеризуются отсутствием объективных признаков опухоли, но при длительном воздействии патогенного фактора могут перейти в рак. Все факторы, способствующие возникновению  предраковых заболеваний, можно разделить на две группы: факторы внешней среды (экзогенные) и нарушения состояния организма (эндогенные).

Экзогенные факторы. Это механические раздражители — аномалии прикуса, неправильное положение отдельных зубов, некачественно изготовленные реставрации и протезы, патологическое стирание зубов, вредные привычки (удерживание во рту карандаша, ручки, гвоздей и т.д.), бытовые химические раздражители — пряности, высоко концентрированные растворы этилового спирта, табак (курение, жевание), одним из раздражающих моментов курения является термический фактор, производственные раздражители — щелочи, кислоты в виде паров и аэрозолей, другие химические вещества, хроническая термическая травма — горячая пища, многократное воздействие повышенных температур при курении; метеорологические факторы — воздействие солнечных лучей, пыли, ветра, аэрозолей, соленой воды в условиях пониженной температуры и высокой влажности воздуха; биологические факторы — дрожжеподобные грибы, вызывающие усиление ороговения слизистой оболочки языка, бледная спирохета, палочка Коха (туберкулезные язвы на слизистой оболочке полости рта и другие); химические раздражители —  бытовые и производственные. К первой группе относятся химические вещества, являющиеся частью пищевых продуктов, ко второй — те, с которыми сталкивается человек в процессе производства.

Эндогенные факторы. К ним относятся тенденция к ороговению с возрастом; стрессовые состояния, заболевания желудочно-кишечного тракта; лихорадочные состояния и другое. Динамика предракового состояния может быть разной. В одном случае отмечается прогрессия и развитие рака, в другом — образование доброкачественной опухоли, в третьем — регрессия.

Развитие  и прогноз зависят от общего состояния организма, природы канцерогена и состояния полости рта. Клинические проявления предраковых заболеваний многообразны, но так как все они протекают в поверхностных слоях эпителия кожи или слизистой оболочки, то наиболее типичными будут различные гиперпластические или эрозивные процессы с различной степенью выраженности болевых ощущений, кровоточивости и прочее. Следует отметить, что предраковые заболевания быстро переходят в рак. Поэтому для профилактического осмотра необходимо посещать врача-стоматолога 2 раза в год!

Юлия ПАВЛЮЧУК,

врач-стоматолог 

стоматологического отделения

поликлиники

УЗ «Несвижская ЦРБ».

 


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В настоящее время отмечается рост заболеваемости раком полости рта. Рак слизистой оболочки полости рта развивается у мужчин в 3 раза
 
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