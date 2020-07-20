В России заявили об успешном завершении фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19

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В России успешно завершили фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19 с участием добровольцев, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.





"Утром 20 июля вторая группа в составе 20 добровольцев выписана из военного госпиталя. Перед выпиской добровольцы в соответствии с протоколом исследования прошли итоговое обследование и сдали контрольные анализы крови. Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации", - сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что никаких побочных эффектов, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья у добровольцев не выявлено. "Для подтверждения достигнутого положительного эффекта, безопасности и переносимости вакцины все добровольцы на 42-е сутки после первой вакцинации вновь пройдут контрольное обследование", - добавили в ведомстве.

Полученные при испытаниях данные будут переданы для обработки в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии для оценки и подготовки к госрегистрации вакцины.

В Минобороны РФ подчеркнули, что испытания вакцины проведены в полном соответствии с действующим законодательством и научной методологией, без каких-либо попыток сокращения сроков исследования.