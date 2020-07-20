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ВОЗ дала прогноз о старте массовой вакцинации от COVID-19

20.07.2020 16:54 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Массовая вакцинация против COVID-19 может начаться в середине 2021 года. Об этом со ссылкой на заявление заместителя главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумию Сваминатан сообщает немецкая телерадиокомпания Deutshce Welle.

ВОЗ дала прогноз о старте массовой вакцинации от COVID-19

Сумия Сваминатан рассказала, что на данный момент более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания, и есть надежда, что некоторые из них сработают. Результаты могут быть получены уже к началу 2021 года.

Замглавы ВОЗ подчеркнула: тот факт, что антитела к новому вирусу исчезают в сыворотке крови через несколько недель, вовсе не является доказательством отсутствия приобретенного иммунитета. Механизм клеточного иммунитета против COVID-19 еще недостаточно изучен.

Ранее в ВОЗ рассказали, кто первым получит вакцину от COVID-19. В приоритетных группах - люди, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией: водители скорой помощи, члены бригад экстренной медпомощи и другие медики. В ВОЗ также считают, что одними из первых прививки должны получить пожилые, а также страдающие такими заболеваниями, как гипертония, диабет и деменция.

По данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире возросло до 14,498 млн, с момента вспышки скончались 604 тыс. человек. Наибольшее число зараженных в мире зафиксировано в США (3,789 млн), на втором месте Бразилия (2,098 млн), на третьем - Индия (1,077 млн).

 
 
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  Массовая вакцинация против COVID-19 может начаться в середине 2021 года. Об этом со ссылкой на заявление заместителя главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)...
 
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