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Рогачук: «Брестская городская больница N1 с 23 июля будет работать в штатном режиме»

21.07.2020 14:24 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

“Такой первую городскую больницу вы не видели никогда! Обычно наша бывшая железнодорожная больница освещает всю округу.

Рогачук: «Брестская городская больница N1 с 23 июля будет работать в штатном режиме»


Но сегодня ночью - уникальное явление - в окнах больницы нет света.

Рогачук: «Брестская городская больница N1 с 23 июля будет работать в штатном режиме»

А все потому, что выписаны пациенты с пневмонией, а учреждение проходит санобработку и дезинфекцию.

Рогачук: «Брестская городская больница N1 с 23 июля будет работать в штатном режиме»



С 23 числа медперсонал и больница будут работать в штатном режиме», — сообщил Александр Рогачук в своём telegram-канале.

 
 
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  “Такой первую городскую больницу вы не видели никогда! Обычно наша бывшая железнодорожная больница освещает всю округу. Но сегодня ночью - уникальное явление -...
 
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