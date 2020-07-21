Рогачук: «Брестская городская больница N1 с 23 июля будет работать в штатном режиме»

Источник материала: Виртуальный Брест

“Такой первую городскую больницу вы не видели никогда! Обычно наша бывшая железнодорожная больница освещает всю округу.







Но сегодня ночью - уникальное явление - в окнах больницы нет света.





А все потому, что выписаны пациенты с пневмонией, а учреждение проходит санобработку и дезинфекцию.









С 23 числа медперсонал и больница будут работать в штатном режиме», — сообщил Александр Рогачук в своём telegram-канале .