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Рогачук: «Брестская городская больница N1 с 23 июля будет работать в штатном режиме»
21.07.2020 14:24 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
“Такой первую городскую больницу вы не видели никогда! Обычно наша бывшая железнодорожная больница освещает всю округу.
А все потому, что выписаны пациенты с пневмонией, а учреждение проходит санобработку и дезинфекцию.
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“Такой первую городскую больницу вы не видели никогда! Обычно наша бывшая железнодорожная больница освещает всю округу. Но сегодня ночью - уникальное явление -...
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