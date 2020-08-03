С пользой для здоровья

Источник материала: Кричевская жизнь





Летние каникулы – незабыва­емая пора. Это время для активного отдыха, развития творческих способ­ностей и совершенст­вования возможностей ребенка, вовлечения его в новые социальные свя­зи… Именно такие возможности для каждого ре­бенка открывают оздоровительные лагеря.

С целью организации занятости учащихся в период летних каникул, создания условий для их оздоровления и отдыха на базе Бельского УПК детский сад-средняя школа уже второй год организована работа лагеря с круглосуточным пребыванием. Единой командой лагеря «Эколог» на 18 дней стали 20 ребят и их педагоги. Ребята из отрядов «Трудовые резервы» и «Лидер» не только отдыхали, но и продуктивно трудились.

План работы лагеря включал в себя различные направления: оздоровление, образование, воспитание. Для ребят были организованы киносеансы, творческие мастерские, «путешествия во времени», музыкальные и спортивные часы, эрудит-аукционы.

Приоритетным направлением работы лагеря стала экологическая направленность: игры на местности, экологические квесты, во время которых ребятам предоставлялась возможность расширить и углубить знания о природе, об истории родного края, своей малой родины.

Учащиеся трудились на территории учреждения образования, работали на пришкольном участке.

В рамках оздоровительной прог­раммы лагерь «Эколог» взаимодействовал и сотрудничал с комиссией по делам несовершеннолетних (по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних в летний период), с МЧС (по вопросам безопасного поведения во время каникул), а также сельским домом культуры и библиотекой.

Оздоровительный лагерь дал возможность каждому ребенку раскрыть свой потенциал, приблизить себя к высшему уровню самоуважения и самореализации. 18 дней в лагере пролетели незаметно, оставив незабываемые впечатления.

Татьяна Старовойтова.