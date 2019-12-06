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Студенты трех белорусских вузов прошли в финал чемпионата мира по программированию

02.12.2019 16:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Студенты факультета прикладной математики и информатики БГУ вышли в финал чемпионата мира по программированию среди студентов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Студенты трех белорусских вузов прошли в финал чемпионата мира по программированию
Фото: пресс-служба БГУ

Сборная БГУ успешно выступила в полуфинале состязания. В состав команды вошли третьекурсники Егор Дубовик, Федор Коробейников и второкурсник Александр Керножицкий. На счету студентов серебряная медаль и диплом I степени, а также 8-е место в общем зачете. Кроме того, в финал в этом году от Беларуси также вышли команды БГУИР и БНТУ.

Так, команда факультета информационных технологий и робототехники БНТУ завоевала в полуфинале диплом второй степени соревнований. В состав команды «FITR BNTU #1: Great team» вошли магистранты факультета первого курса обучения: Павел Шефтелевич, Виктор Василевский и Дмитрий Зданович. Руководитель команды была Елена Костюкевич, заместитель директора Института интегрированных форм обучения и мониторинга образования БНТУ. Суммарно команда БНТУ поднялась на 22 место и впервые пробилась в финал Чемпионата мира по спортивному программированию среди студентов.

Студенты трех белорусских вузов прошли в финал чемпионата мира по программированию
Сборная БНТУ. Фото: пресс-служба БНТУ

Всего в соревнованиях приняли участие 310 университетских команд из 11 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, России, Таджикистана, Узбекистана.

Нашу страну представляли пять команд БГУ, три сборных БГУИР и по одной команде ГрГУ имени Янки Купалы и БНТУ. Причем представители БГУ также завоевали бронзовую медаль, три диплома I степени и один диплом II степени. Это лучший результат БГУ за все время выступления в данном соревновании.

Полуфинал чемпионата мира проходил одновременно в четырех городах: Санкт-Петербурге, Алма-Ате, Барнауле и Тбилиси. Участникам предлагалось решить 12 задач за 5 часов. Для успешного выполнения задания требовалось разработать алгоритм, доказать его правильность и оптимальность, написать программу на одном из языков программирования и отправить для проверки в автоматизированную тестирующую систему. Согласно регламенту каждой команде предоставлялся один компьютер. Победа присуждалась сборной, решившей большее количество задач за наименьшее время.

Финал чемпионата мира по программированию среди студентов состоится в июне 2020 года в Москве.

 
 
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Студенты факультета прикладной математики и информатики БГУ вышли в финал чемпионата мира по программированию среди студентов. Об этом сообщает пресс-служба...
 
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