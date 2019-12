Дом самого известного блогера планеты обокрали

Источник материала: IT.Tut.by

Жена блогера Феликса Чельберга (PewDiePie), у которого на YouTube более 100 миллионов подписчиков, сообщила, что дом молодоженов в Брайтоне ограбили. Об этом пишет The Metro.

Марция Чельберг написала в своем профиле в Instagram, что в дом молодоженов в Брайтоне вломились неизвестные и вынесли 90% драгоценностей, включая ювелирные изделия и другие украшения. Многие украденные вещи, по словам девушки, она собирала много лет.

«Я понимаю, что это просто материальные блага и что я должна быть счастлива с тем, что у меня осталось. Но все равно я в шоке и мне очень грустно, что все это исчезло вот таким образом», — добавила Марция. Добрались ли грабители к каким-либо вещам, принадлежащим именно PewDiePie, пока не сообщается.

Многих пользователей в соцсетях новость о «выносе» дома знаменитой пары взволновала. Некоторые даже сделали несколько мемов, пишет Media Leaks:

When you find out that Marzia and PewDiePie’s house got broken into