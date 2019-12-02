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Самое время покупать? Новые iPhone дешевеют в Беларуси, разница достигла 25%
03.12.2019 13:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
25 октября в Беларуси начались официальные продажи iPhone 11 и iPhone 11 Pro, в интернет-магазинах гаджеты появились за месяц до этого. Мы проверили, на сколько с того момента устройства подешевели в Беларуси.
Начнем с официально продаваемых у нас смартфонов. В октябре цены были такими:
В обычных интернет-магазинах (скорее всего, при покупке в них вы не сможете рассчитывать на полноценную гарантию) цены упали еще ниже, особенно если сравнивать их с сентябрьскими. Например,
Более технически продвинутый
Увеличенный
Напомним: iPhone 11 и iPhone 11 Pro — самые новые топовые смартфоны компании Apple. Они отличаются сдвоенными и строенными основными камера с функциями искусственного интеллекта, а также увеличившейся по сравнению с прошлыми аппаратами производительностью и временем автономной работы.
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25 октября в Беларуси начались официальные продажи iPhone 11 и iPhone 11 Pro, в интернет-магазинах гаджеты появились за месяц до этого. Мы проверили, на сколько с того...
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