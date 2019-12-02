﻿ В Южной Корее разбился истребитель F-16 ВВС США. Это уже третий раз за последнее время. 21.by
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В Южной Корее разбился истребитель F-16 ВВС США. Это уже третий раз за последнее время

03.12.2019 10:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 пострадал при посадке в Южной Корее, пилоту пришлось катапультироваться. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на агентство Yonhap.

В Южной Корее разбился истребитель F-16 ВВС США. Это уже третий раз за последнее время
Фото: airwar.ru

Инцидент с F-16 произошел на авиабазе Кунсан в 270 километрах к югу от Сеула. Отмечается, что военный получил травмы, его доставили в госпиталь. Агентство пишет, что летчик выбрался, когда истребитель был уже на взлетно-посадочной полосе. О степени тяжести полученных пилотом травм не сообщается. Также не названы причины катастрофы и повреждения истребителя.

Сообщается, что глава восьмого истребительного полка временно приостановил все вылеты с военно-воздушной авиабазы Кунсан. В связи с происшествием будет проведено расследование.

В октябре американский F-16 разбился на юго-западе Германии. Также один из американских истребителей этой модели потерпел в Бельгии в сентябре этого года.

F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Машины стоят на вооружении почти 30 стран мира.

 
 
Ссылка на источник 99
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Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 пострадал при посадке в Южной Корее, пилоту пришлось катапультироваться. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на агентство Yonhap.
 
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