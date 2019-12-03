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В Польше раскрыли, почему стоит опасаться российских гиперзвуковых «Кинжалов»

04.12.2019 15:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В Польше оценили испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал», которую запустил истребитель МиГ-31 российских ВКС. Такое оружие представляет значительную угрозу для стран НАТО, которые должны принять контрмеры, пишет defense24.pl.

В Польше раскрыли, почему стоит опасаться российских гиперзвуковых «Кинжалов»
МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Фото: wikipedia.org

По информации издания, ракета Х-47М2 была выпущена на полигоне под Воркутой и поразила цель успешно. При этом, замечает defense24.pl, термин «гиперзвуковой» не вполне правомерен для боеприпаса и может ввести в заблуждение — дело в том, что ракета имеет тот же принцип полета, что и баллистические ракеты, запускаемые с земли.

Однако это не означает, что Х-47М2 не несет угрозы. На самом деле тот факт, что эта ракете запускается с самолета, увеличивает радиус поражения боеприпаса и дает возможность наносить удары с нескольких направлений. А возможная дальность поражения «Кинжалом» целей — 1500−2000 км — позволяет в случае запуска ракет из Калининградской области доставать не только до любых объектов в Польше, но и на большей части Западной Европы, включая порты, которые нужны для высадки войск НАТО.

Не исключена и установка на «Кинжал» ядерных зарядов — что может стать большой проблемой, учитывая скорость до 10 Махов и высокую точность попадания боеприпаса (отклонение составляет всего от 10 до 20 метров).

Почти наверняка, пишет defense24.pl, «Кинжал» имеет возможности для преодоления противоракетной обороны. Возможно, их конструкция заимствована у ракет комплекса «Искандер». Их могут перехватывать только системы, предназначенные для уничтожения маневренных баллистических ракет — и только при условии, что угроза зафиксирована достаточно рано, и ее можно эффективно отслеживать.

Ракета «Кинжал» была впервые продемонстрирована 9 мая 2018 года. Польские аналитики считают, что Россия уже имеет ряд истребителей, приспособленных для использования таких ракет.

 
 
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В Польше оценили испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал», которую запустил истребитель МиГ-31 российских ВКС. Такое оружие представляет значительную угрозу для...
 
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