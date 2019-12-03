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Артемий Лебедев купил долю в белорусском стартапе

04.12.2019 16:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев вложился в белорусский стартап Eightydays.me. Об этом говорится в ролике на YouTube-канале Лебедева.

Артемий Лебедев купил долю в белорусском стартапе
Фото: instagram.com/temalebedev

По словам Артемия, стать акционером Eightydays.me он решил из-за возможностей сервиса. «Самый фантастический поиск по авиационным билетам, который я видел в последнее время», — заявил дизайнер.

Eightydays.me — сервис, занимающийся автоматизацией планирования путешествий. Поездка может затрагивать несколько городов или стран — вплоть до «кругосветки», хотя на момент публикации материала Eightydays работает только для стран Европы. Ресурс dev.by уточняет: «любой из предложенных городов получится заменить на другой или удалить, а покупка всего тура осуществляется одним платежом».

Мы связались с Олегом Тихоновым, сооснователем Eightydays.me. По его словам, озвученная в видео информация — не рекламная интеграция, представители стартапа за это не платили. О том, сколько Лебедев вложил денег в проект и какой долей завладел, пока не сообщается. Возможно, дизайнер сам раскроет детали позже.

«Эта сделка является частью нашего SEED-раунда, треть которого мы успешно закрыли- добавил Олег. — Артемий очень трепетно относится к Eightydays.me. Я очень рад, что мы нашли такого единомышленника. Мы обсуждаем, какие „хаки“ еще можно применить — особенно для открытия новых регионов для путешествий».

 
 
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Известный российский дизайнер Артемий Лебедев вложился в белорусский стартап Eightydays.me. Об этом говорится в ролике на YouTube-канале Лебедева.
 
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