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«Редчайший генетический дефект»: 15-летняя китаянка выглядит как старушка
05.12.2019 11:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В провинции Ляонин в Китае живет 15-летняя девушка, которая страдает от признаков преждевременного старения и выглядит как старушка. Об этом сообщает
Девушку зовут Сяо Фэн, она страдает от прогерии. В «Википедии»
Родители Сяо предполагали, что она может страдать от этого заболевания — оно передалось ей от матери. Сяо рассказала, что из-за своей внешности часто слышала упреки (или даже издевки) от сверстников — из-за этого у нее в школе практически не было друзей.
Сейчас девушку готовят к серии пластических операций на лице, которые обойдутся как минимум в 70 тысяч долларов. Сбором денег занимается филантроп из Китая, к которому обратилась семья Сяо.
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В провинции Ляонин в Китае живет 15-летняя девушка, которая страдает от признаков преждевременного старения и выглядит как старушка. Об этом сообщает издание The...
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