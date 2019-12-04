Собрать автомат и побрить призывника. Как студенты из Гомеля сделали игру про белорусскую армию

Источник материала: IT.Tut.by

Двое студентов Гомельского машиностроительного колледжа — 19-летний Виталий Бобр и 18-летний Евгений Клименков — создали набор мини-игр под названием «Однажды в армии» про обыкновенного белорусского призывника и уже успели принять с ним участие в конкурсах «100 идей для Беларуси» и «Патриот.by». 42.TUT.BY побеседовал с одним из создателей, Виталием, и спросил, почему ребята решили показать армию исключительно с хорошей стороны.



Фото: личный архив Виталия Бобра

Виталий и Евгений учатся в одном колледже в Гомеле, но на разных курсах. По словам Виталия, он получает специальность «техническое обслуживание технологического оборудования и средств робототехники в автоматизированном производстве», то есть после окончания может стать электромонтажником, КИПовцем, оператором или наладчиком станков с ЧПУ. Но еще со школы парень мечтает профессионально писать игры.

Не так давно у ребят родилась идея сделать игру про белорусские войска, где главный герой по имени Даниил Карманов преодолевает различные трудности армейской жизни: проходит физподготовку, собирает-разбирает автомат, выстраивает отношения с товарищами по роте. При этом в игре не должно быть негативных сторон, той же дедовщины.

Обязанности они поделили: Виталий писал код, а Евгений отвечал за графику. В итоге получилась однопользовательская «бродилка», где игроку постепенно подключают различные мини-игры по мере продвижения сюжета. Например, после беседы со старшим лейтенантом можно выбрать «полосу препятствий», «снежную битву» (игра в снежки) или «фестиваль». Также игрок может собрать-разобрать автомат АКСУ-74 на время или же побрить призывника при помощи компьютерной мышки либо тачпада.



Виталий Бобр, фото из личного архива

— Мы просто решили сделать патриотическую игру на важную и актуальную для нас тему. Почему именно про хорошую сторону армии без негатива? Потому что многие говорят про плохое, так почему бы не показать положительные стороны? — отвечает вопросом на вопрос Виталий. — Я сам не служил, но мы опрашивали людей, побывавших в армии. И они говорили, что многое зависит от части, где ты служишь.

Наша игра создана на игровом движке Unity, может запуститься и на смартфоне (Android и iOS), и десктопе (Mac, Linux, Windows). Но пока все больше адаптировано к компьютеру, чтобы нам было удобно тестировать.

Пока игра находится в закрытом доступе. Одна из причин — ребята хотят «допилить» графику.

— Когда мы представили игру на «100 идеях для Беларуси», графика была очень сырой, — признается Виталий. — Мы ее сначала думали сделать пиксельной, потом перерисовали объекты в векторном редакторе, чтобы все было более стабильно. Но все равно оно не так чтоб смотрелось. Да, вполне можно купить модели для игры, но их надо много: только на одну присягу потребуются люди, форма, автоматы, окружение.

Так что сейчас студенты справляются самостоятельно. Они хотят до 9 декабря реализовать максимальное количество механик.

— В принципе, один день — одна механика, — поясняет Виталий. — Вот вчера закончили со сборкой-разборкой автомата, сегодня сделал мини-игру со стрижкой, показал одногруппнику, тот сказал, что прикольно. Думал еще закончить «армейскую уборку», но она будет коротенькой, чтобы не надоедало. Женя вот сейчас стрельбу делает.



Сборка-разборка АКСУ-74 в игре. Фото: личный архив Виталия Бобра

— Из того, что уже сделано, есть, например, принятие присяги. Можно походить по армии, поболтать с кем-нибудь. Это усилий особо не требовало… Хотя что я рассказываю, я пять часов сидел за диалогами, но зато устранил баги, связанные с очередностью продолжения беседы, — добавляет он. — Думаю, до Нового года точно успеем закончить игру. К этому сроку точно будет MVP (минимально жизнеспособный продукт. — Прим.TUT.BY). Тогда и можно будет думать о каком-либо сотрудничестве с тем же Минобороны, а пока рано.

«Если удастся, то для нас это будет божественный опыт»

Оказывается, это не первая игра Виталия. Так, в прошлом году он занял первое место на областном конкурсе «Патриот.by» со своей игрой The thunder fly.

— В этой игре вы управляете самолетиком, который должен облетать препятствия, причем с каждым уровнем они становятся сложнее. Если на первом одна стена, то на четвертом есть и движущиеся платформы, и порталы, чего я туда только ни добавил. Всего 24 уровня, — поясняет Виталий. — Но пока большинство наших проектов не видело свет. Я вообще давно начал разрабатывать игры. А вот продвигать — только с прошлого года.



Один из уровней игры The thunder fly. Источник: группа Une-Wi United / «ВКонтакте»

Виталий родом из Хойников, что в Гомельской области, учился в Судковской средней школе. Еще в шестом классе он твердо решил, что будет программистом.

— Мне нравилось (и сейчас нравится) играть в компьютерные игры. И однажды я подумал, что тоже хочу создавать что-то свое, — говорит парень. — Сначала пытался без программирования, использовал разные движки. На первых порах — с помощью drag-and-drop в конструкторе GameMaker. Помню, захотел на День матери сделать открытку в игре, начал более-менее разбираться в GameMaker и все за вечер сделал. Потом постепенно стал делать разные проекты. Много мелких проектов было мной заброшено, так как они быстро теряли свой потенциал к обучению и не могли дать мне новый опыт.

Постепенно я перешел с drag-and-drop на код, Game Maker Language, который очень похож на JavaScript. А в 16 лет я подумал, что надо браться за серьезное программирование. Сел и за месяц более-менее изучил язык С (Си), потом перешел к С++.

После этого в один момент подумал, что надо идти на Unity. Пошел, и это стоило многих часов моей жизни. Например, ты думаешь, что вроде все должно работать правильно, переписываешь код пять раз, и все равно не работает. А в итоге оказывается, что редактор не сохраняет.

Сейчас Виталий ведет свою группу во «ВКонтакте» , куда приглашает ребят и обучает их геймдеву (разработке игр). У него довольно большие планы. Так, парень думает создать собственный движок вместе с уже упомянутым Евгением и еще одним членом команды — Сергеем Андрасюком, который сейчас создает игру про президентство под названием «Слуга народа».

— Да, сделать свой движок очень сложно, — говорит Виталий. — Это большие цели, большие амбиции. Фактически я понимаю, из чего должен состоять движок и как он должен работать. Если удастся, то для нас это будет божественный опыт.

— А чем тебе не нравятся уже существующие движки?

— Ох, сейчас начнется, — вздыхает Виталий. — Тот же Unity — это жесть. Например, участник нашей команды Руслан Сафиуллов (он живет в России) хотел воссоздать при помощи Unity сцену из «Сталкера». И игра при его 4 гигах оперативы, четырехъядерном процессоре и 2 ГГц выдавала 15 fps. Оказалось, не было ограничения на просчет объектов, то есть все объекты действовали вокруг персонажа независимо от того, куда смотрит камера. Мы попытались отключить те объекты, на которые камера не смотрит. А в итоге получилась какая-то вакханалия — то, на что мы не смотрим в сцене, действует, а на что смотрим, нам не показывают. Такие баги бывают, что свихнуться.

Другая мечта ребят — создать свою ИТ-студию по разработке игр.

— У нас есть перечень проектов, которые мы делаем. Сейчас в команде человек шесть — кто-то приходит, кто-то уходит, а кто-то приходит и ничего не делает. Как обычно, в общем, — говорит Виталий. — Но прямо сейчас открывать студию будет рановато, надо чуть больше развиться. И да, учеба, ее не бросишь.

— А если тебя отправят на отработку куда-нибудь далеко от Гомеля?

— Ничего страшного. Потом, через эти два года, можно будет снова собраться в Гомеле или Минске, начать работать, накопить денег и открыть свою компанию, раздобыть заказов. В принципе, у меня есть некоторые связи, кому это вообще интересно и с кем можно работать.