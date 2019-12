Вот что белорусы чаще всего смотрели в YouTube в 2019 году

Источник материала: IT.Tut.by

Google опубликовала рейтинг YouTube Rewind 2019, в котором рассказала о самых популярных видео года на YouTube в мире и Беларуси.



Фото: Alexander Pohl / ZUMAPRESS.com

В 2019 году у белорусов среди популярных направлений — детский контент, видеоблоги, а также видео с участием звезд шоу-бизнеса.

На первом месте по количеству просмотров подборка серий «Ура! Скоро каникулы!» мультсериала «Маша и Медведь». На втором — «Чинилы и Большой секрет», пародия на детский научно-познавательный мультсериал «Фиксики» от российского блогера Дмитрия Сыендука. Третьим по популярности стал эпизод ТВ-шоу «вДудь» — «Егор Крид — уход из Black Star и звонок Поперечному». В топ-10 также вошло видео белорусского канала «А4» — «24 ЧАСА ГОВОРИ ДА HiMan».

Среди видео, которые больше всего понравились зрителям в 2019 году, лидером стало видео MrBeast — «Make This Video The Most Liked Video On Youtube» («Сделаем это видео видеороликом с самым большим числом лайков на YouTube») — около 11 миллионов лайков. В топ-10 также вошло видео белорусского блогера Влада Бумаги на канале «А4» под названием, которое набрало более 2 миллионов лайков.

Топ-10 видео, собравших больше всего лайков в мире: MrBeast — Make This Video The Most Liked Video On Youtube PewDiePie — Marzia & Felix — Wedding 19.08.2019 whinderssonnunes — O DIA EM QUE ASSISTI BIRD BOX Black Gryph0n — ONE GUY, 54 VOICES (With Music!) Drake, TØP, P! ATD, Puth, MCR, Queen — Famous Singer Impressions Nilson Izaias Papinho Oficial — Minha slime deu certo. Consegui desta vez. Realizei meu sonho minhas amigas SethEverman — how to create billie eilish’s «bad guy» James Charles — No More Lies Andymation — My BIGGEST Flipbook EVER — The RETURN of Grumpy Cloud A4 — ПОКУПАЮ ВСЕ ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ УНЕСТИ ИЗ МАГАЗИНА ! shane — Conspiracy Theories with Shane Dawson