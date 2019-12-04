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Противозачаточные таблетки меняют структуру мозга женщин

05.12.2019 10:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Специалисты из США провели исследование и выяснили: оральные контрацептивы могут изменять структуру мозга женщин. Об этом пишет издание Live Science.

Противозачаточные таблетки меняют структуру мозга женщин
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: unsplash.com

Исследователи заявляют, что противозачаточные таблетки могут влиять на размер гипоталамуса — небольшой области в центре мозга, регулирующей выделение гормонов и являющейся центральным связующим звеном между нервной и эндокринной системами. Проще говоря: гипоталамус влияет на уровень аппетита, полового влечения, а также уровня сахара в крови человека.

В состав большинства оральных контрацептивов входят эстроген и прогестерон. Эти гормоны головного мозга вызывают изменения в репродуктивных органах женщин и предотвращают беременность. В своем исследовании ученые определили: у девушек, которые принимают такие противозачаточные таблетки, гипоталамус примерно на 6% меньше в сравнении с теми наблюдаемыми, которые не принимают их. А для этой области мозга это «довольно значительная разница», уточняют медики.

Прямой связи между состоянием здоровья и умственными способностями девушек в контрольной группе, принимающих и не принимающих оральные контрацептивы, специалисты не выявили. Но они заметили, что женщины с уменьшенным гипоталамусом могут страдать от повышенного уровня гнева и что они более подвержены депрессии.

Как отмечает издание «Ридус», уменьшение гипоталамуса может быть связано с тем, что при поступлении гормонов извне (оральной контрацепции) эта его функция остается невостребованной и в ходе «простоя» происходит атрофия, но только тех его частей, что отвечают за выработку соответствующих соединений. Остальной функционал органа, таким образом, не должен изменяться. Аналогичный процесс наблюдаются в тестикулах атлетов, злоупотребляющих анаболическими стероидами.

 
 
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Специалисты из США провели исследование и выяснили: оральные контрацептивы могут изменять структуру мозга женщин. Об этом пишет издание Live Science.
 
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