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Противозачаточные таблетки меняют структуру мозга женщин
05.12.2019 10:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Специалисты из США провели исследование и выяснили: оральные контрацептивы могут изменять структуру мозга женщин. Об этом
Исследователи заявляют, что противозачаточные таблетки могут влиять на размер гипоталамуса — небольшой области в центре мозга, регулирующей выделение гормонов и являющейся центральным связующим звеном между нервной и эндокринной системами. Проще говоря: гипоталамус влияет на уровень аппетита, полового влечения, а также уровня сахара в крови человека.
В состав большинства оральных контрацептивов входят эстроген и прогестерон. Эти гормоны головного мозга вызывают изменения в репродуктивных органах женщин и предотвращают беременность. В своем исследовании ученые определили: у девушек, которые принимают такие противозачаточные таблетки, гипоталамус примерно на 6% меньше в сравнении с теми наблюдаемыми, которые не принимают их. А для этой области мозга это «довольно значительная разница», уточняют медики.
Прямой связи между состоянием здоровья и умственными способностями девушек в контрольной группе, принимающих и не принимающих оральные контрацептивы, специалисты не выявили. Но они заметили, что женщины с уменьшенным гипоталамусом могут страдать от повышенного уровня гнева и что они более подвержены депрессии.
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Специалисты из США провели исследование и выяснили: оральные контрацептивы могут изменять структуру мозга женщин. Об этом пишет издание Live Science.
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