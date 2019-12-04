﻿ Супруги вместе выносили общего ребенка. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Супруги вместе выносили общего ребенка

05.12.2019 14:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Лесбийская пара из английского города Колчестер, графство Эссекс, стала первыми родителями, которые выносили ребенка вдвоем благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения. Об этом пишет издание The Mirror, сообщает Lenta.ru.

Супруги вместе выносили общего ребенка
Фото: Anecova

Джасмин Френсис-Смит (Jasmine Francis-Smith) познакомилась с Донной (Donna) онлайн в 2014 году. В 2018 году они поженились.

30 сентября 28-летняя Джасмин родила сына Отиса (Otis). Ей пересадили яйцеклетку, которую забрали из организма 30-летней Донны. Врачи сначала извлекли яйцеклетку, затем оплодотворили ее, снова поместили в организм женщины на 18 часов, а затем пересадили ее партнерше.

Женщины заявляют, что процедура совместного вынашивания ребенка эмоционально сблизила их. Они подчеркнули, что обе имеют особенную связь с Отисом.

Доктора утверждают, что это первая в мире процедура «совместного материнства», при которой в вынашивании плода задействованы оба родителя. Защитники процедуры считают, что такой способ дает эмбриону дополнительные питательные вещества.

 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лесбийская пара из английского города Колчестер, графство Эссекс, стала первыми родителями, которые выносили ребенка вдвоем благодаря процедуре...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Вот что белорусы чаще всего смотрели в YouTube в 2019 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика