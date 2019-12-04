Супруги вместе выносили общего ребенка

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Лесбийская пара из английского города Колчестер, графство Эссекс, стала первыми родителями, которые выносили ребенка вдвоем благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения. Об этом пишет издание The Mirror, сообщает Lenta.ru.



Фото: Anecova

Джасмин Френсис-Смит (Jasmine Francis-Smith) познакомилась с Донной (Donna) онлайн в 2014 году. В 2018 году они поженились.

30 сентября 28-летняя Джасмин родила сына Отиса (Otis). Ей пересадили яйцеклетку, которую забрали из организма 30-летней Донны. Врачи сначала извлекли яйцеклетку, затем оплодотворили ее, снова поместили в организм женщины на 18 часов, а затем пересадили ее партнерше.

Женщины заявляют, что процедура совместного вынашивания ребенка эмоционально сблизила их. Они подчеркнули, что обе имеют особенную связь с Отисом.

Доктора утверждают, что это первая в мире процедура «совместного материнства», при которой в вынашивании плода задействованы оба родителя. Защитники процедуры считают, что такой способ дает эмбриону дополнительные питательные вещества.