Собаки понимают нас гораздо лучше, чем думали ученые

Источник материала: IT.Tut.by

Британские ученые выяснили, что собаки могут отличать друг от друга похожие слова, даже если их произносят не знакомые им люди. Ранее считалось, что это умел делать только человек. Исследование опубликовал научный журнал Biology Letters, кратко об этом пишет ТАСС со ссылкой на New Scientist.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Исследователи проигрывали 70 собакам разных пород записи, на которых разные люди произносили одни и те же шесть коротких слов. Эти слова на слух отличались друг от друга лишь гласными — например, hid ([хид], «прятаться"по-английски) или had ([хэд], «иметь» по-английски).

При этом стандартных команд, вроде «сидеть» или «принеси», среди этих слов не было. Животные слышат команды чаще других слов и их использование помешало бы чистоте эксперимента.

Еще одним фактором, который повысил надежность исследования, было то, что голоса людей, которые произносили эти слова, были не знакомы собакам. Также ученые отрегулировали запись так, чтобы все звуки были одной высоты — собаки должны были оценивать только разницу между гласными, но не громкость или частоту произношения.

Ученые делали вывод о том, что животное отличает одно слово от другого, по его реакции на звук. Если она шевелила ушами или поворачивалась головой к динамику, значит считала слово новым, рассказывают специалисты. В обратном случае — если животное понимало, что уже слышало слово, — оно просто теряло интерес к колонкам.

Результаты показали, что собаки хорошо отличают даже похожие между собой слова. «Это может означать, что они понимают гораздо больше, чем мы думаем», — прокомментировала Холли Рут-Гаттеридж, руководитель исследования.

Ученые считают, что этот результат может быть результатом одомашнивания — наши предки должны были отбирать для разведения тех животных, которые лучше их понимали.

Тем не менее, ответить на вопрос, понимают ли собаки смысл слов, которые слышат, ученым пока не удалось. Возможно, они смогут это сделать в последующих исследованиях.