Анастасия Ивлеева спросила Медведева о сроках «закрытия» YouTube в России

Источник материала: IT.Tut.by

Закрывать россиянам доступ к YouTube не планируется, заверил в ходе интервью журналистам российских телеканалов глава правительства России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос представляющей телеканал «Пятница» видеоблогера Насти Ивлеевой о последствиях принятия в России закона о «суверенном интернете». Об этом пишет РБК.

«Ничего никто закрывать не собирается. YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать», — сказал Медведев.

Премьер-министр заверил, что так называемый закон о суверенном интернете направлен не на то, чтобы что-то запретить, так как запреты в интернете легко обходить, а на защиту от возможных попыток отрезать Россию от Всемирной сети.

«Обычно в этом случае говорят: „Ну кто нас там собирается отрезать!“ Это, как было сказано в одном советском фильме, обывательские разговорчики. На самом деле отрезать могут от чего угодно», — пояснил Медведев.

Особую опасность такого отключения премьер-министр связал с развитием интернета вещей, прекращение доступа к которому сможет остановить «все что угодно» — от электростанции до полетов самолетов.

Отвечая на вопрос Ивлеевой о том, что ждет видеоблогеров, чьи доходы полностью зависят от YouTube, Медведев отметил, что это зависит от них самих.

«Не мне вам объяснять. Если это интересно — будут смотреть, это можно монетизировать, а не будет интересно — не будут смотреть», — добавил глава правительства.