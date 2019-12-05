Новый смартфон Nokia с «чистым» Android будет продаваться за 120 долларов

Источник материала: IT.Tut.by

Компания HMD Global представила новый смартфон Nokia 2.3. Об этом сообщает ресурс FoneArena.





Устройство оснащается дисплеем на 6,2 дюйма (1520 на 720 точек), процессором MediaTek Helio A22 (12-нм техпроцесс), 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения через карты microSD объемом до 512 ГБ, а также аккумулятором на 4000 мАч.

Основная камера двойная, на 13 Мп и 2 Мп. Фронтальный модуль — 5-мегапиксельный. В наличие также 3,5-мм разъем для наушников и FM-радио. Из минусов — устаревший порт для зарядки microUSB.





Операционная система смартфона — Android 9 (с последующем обновлением до новейшей Android 10). Nokia 2.3 входит в программу Android One, благодаря чему не оснащается отдельной оболочкой производителя и быстрее получает новые версии прошивки.

Устройство будет продаваться за 120 долларов в корпусах зеленого, бежевого и черного цветов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Nokia: