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Топ-5 небольших смартфонов, которые получится носить в переднем кармане джинсов

06.12.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Давайте честно: время миниатюрных смартфонов уже прошло. Сегодня небольшими считаются устройства с дисплеями диагональю от 5,7 до 6 дюймов, и даже таких аппаратов с каждым годом становится все меньше. Впрочем, при желании найти их еще можно. Ниже — пять моделей, которые без труда поместятся в карман джинсов.

Samsung Galaxy S10e

Топ-5 небольших смартфонов, которые получится носить в переднем кармане джинсов

Samsung выпускает флагманские смартфоны два раза в год — эти гаджеты принадлежат к линейкам Galaxy S и Galaxy Note. Galaxy S10e — самая миниатюрная (и доступная) топовая модель в нынешнем портфолио производителя.

У смартфона экран на 5,8 дюйма с AMOLED-матрицей, а также процессор Exynos 9820. Оперативной и постоянной памяти соответственно от 6/128 ГБ. Из других характеристик — аккумулятор емкостью 3100 мАч, поддержка беспроводной зарядки, защита от воды и пыли по стандарту IP68, а также сдвоенная основная камера на 12 Мп и 16 Мп. Для кого-то может оказаться важным и наличие 3,5-мм разъема для наушников.

iPhone 11 Pro

Топ-5 небольших смартфонов, которые получится носить в переднем кармане джинсов

Наверное, главный конкурент рассмотренному нами ранее аппарату от Samsung. В iPhone 11 Pro используется аналогичный по диагонали экран на 5,8 дюйма с OLED-матрицей. Правда, его верхнюю часть занимает массивный вырез для работы системы распознавания по лицу Face ID.

В активе смартфона также находится процессор Apple A13 Bionic (один из самых мощных среди всех конкурентов), основная камера с тремя модулями по 12 Мп, беспроводная зарядка, защита от воды и пыли (IP68) и аккумулятор на 3040 мАч.

Xiaomi Mi 9 SE

Топ-5 небольших смартфонов, которые получится носить в переднем кармане джинсов

Mi 9 SE, как следует из названия, устройство не флагманского уровня, а на ступень ниже. Впрочем, большинство «фишек» более дорогих аппаратов вроде встроенного в экран сканера отпечатков пальцев здесь есть. Из минусов — отсутствие беспроводной зарядки.

Диагональ AMOLED-дисплея смартфона составляет 5,97 дюйма, есть тройная основная камера (48 Мп + 8 Мп + 13 Мп). В качестве процессора выступает Qualcomm Snapdragon 712. Оперативной и постоянной памяти — соответственно от 6 и 128 ГБ. Объем батареи — 3070 мАч.

Полный обзор Xiaomi Mi 9 SE

Samsung Galaxy A40

Топ-5 небольших смартфонов, которые получится носить в переднем кармане джинсов
В руке Galaxy A40

Это — модель среднего уровня, так что ожидать от нее возможностей флагманов не следует. Впрочем, стоит смартфон ощутимо меньше, и за свои деньги отличается неплохими техническими характеристиками. В их число входит процессор Exynos 7904, от 4/64 ГБ памяти, батарейкой на 3010 мАч с быстрой зарядкой, а также сдвоенной основной камерой разрешением (16 Мп + 5 Мп).

В отличие от Xiaomi Mi 9 SE, сканер отпечатков пальцев в Samsung Galaxy A40 встроен в заднюю панель корпуса и срабатывает немного быстрее. Диагональ дисплея устройства аналогичная — 5,97 дюйма.

Полный обзор Samsung Galaxy A40

Google Pixel 4

Топ-5 небольших смартфонов, которые получится носить в переднем кармане джинсов
Фото: engadget

Самый необычный смартфон из сегодняшний подборки, который пока сложно купить в Беларуси. Pixel 4 — младшая версия из пары нынешних топовых гаджетов производителя с экраном на 5,7 дюйма. Впрочем, дисплей устройства отличается разверткой в 90 Гц, благодаря чему все действия на панели визуально кажутся намного более плавными и быстрыми.

Другие «фишки» смартфона включают: топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и от 128 ГБ постоянной памяти, сдвоенная основная камера (12 Мп + 16 Мп) и аккумулятор на 2800 мАч. Есть и другие особенности, присущие флагманам: защита от попадания воды и пыли по стандарту IP68, быстрая и беспроводная зарядки, а также продвинутая система активации по лицу.

 
 
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Давайте честно: время миниатюрных смартфонов уже прошло. Сегодня небольшими считаются устройства с дисплеями диагональю от 5,7 до 6 дюймов, и даже таких аппаратов...
 
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