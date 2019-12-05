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В Viber появились «письма счастья», притворяющиеся официальным розыгрышем
06.12.2019 10:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Читательница TUT.BY сообщила, что ей пришло «письмо счастья» в мессенджере Viber, которое притворяется официальной акцией компании. Но, разумеется, это не так.
Как сообщила нам девушка, ей за вчерашний день пришло три одинаковых сообщения от родственников. В них говорилось, что в честь дня рождения Viber мессенджер якобы запускает розыгрыш: нужно переслать это сообщение десяти своим контактам и, возможно, получить 10 рублей на счет и бесплатный стикерпак.
Действительно, у Viber сейчас и правда параллельно проходит розыгрыш в честь его дня рождения — но только в официальной группе. И ничего для этого пересылать не надо.
В блоге компании
Напомним, что так называемые «письма счастья» не только создают паразитную нагрузку на каналы связи, но и могут являться одним из механизмов получения базы контактов спамерами.
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Читательница TUT.BY сообщила, что ей пришло «письмо счастья» в мессенджере Viber, которое притворяется официальной акцией компании. Но, разумеется, это не так.
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