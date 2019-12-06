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Ученые нашли связь между чисткой зубов и здоровьем сердца. Но пока непонятно, как это работает
07.12.2019 11:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Исследователи вновь нашли странную связь между чисткой зубов и здоровьем сердца. Об этом
Правда, непонятно, это просто совпадение, или же заболевание десен и потеря зубов действительно тесно связаны с нашей сердечно-сосудистой системой. Прямо сейчас у нас недостаточно доказательств, чтобы сказать наверняка, но есть новое исследование, проливающее некоторый свет на этот вопрос.
Хотя многие исследования показали связь между гигиеной полости рта и проблемами с сердцем,
Очевидно, одного исследования недостаточно, чтобы разрушить всю идею, но необходимы дальнейшие исследования, прежде чем мы сможем что-то заявить наверняка, особенно учитывая недавние интригующие результаты. Новое исследование 161 286 человек в Корее вновь обнаружило, что чистка зубов связана с более низким риском фибрилляции предсердий (это тип аритмии) и сердечной недостаточности.
В течение 10,5 лет исследователи наблюдали за взрослыми в возрасте от 40 до 79 лет, которые чистили зубы три или более раз в день. И они имели на 10 процентов меньший риск фибрилляции предсердий и на 12 процентов меньший риск сердечной недостаточности.
Более того, эти результаты не зависели от возраста, пола, социально-экономического статуса, регулярных физических упражнений, потребления алкоголя, индекса массы тела и подобных проблем со здоровьем, таких как гипертония.
Однако исследователи не изучили точный механизм, лежащий в основе чистки зубов и сердечно-сосудистых проблем, если такой механизм вообще существует. Но уже есть несколько мыслей о том, что может быть причиной.
Хотя это может прозвучать странно, но то, что происходит у вас во рту, может сильно повлиять на ваше общее состояние здоровья. Например, недавние исследования показали, что причина болезни Альцгеймера
Есть даже теория, что бактерии, живущие между зубами и деснами, могут попасть в кровоток и изменить микробиом кишечника. Это может вызвать системное воспаление, которое способствует повреждению сердечного клапана, миокарда и даже сердечной недостаточности.
Однако исследование в Корее не лишено некоторых ограничений. Так, субъектов просили сообщить о своих собственных схемах чистки; рассматривались только отдельные лица в азиатском населении; фактические данные электрокардиографии или эхокардиографии не использовались, и наличие заболеваний пародонта никогда не подтверждалось.
Вдобавок, хотя исследование проводилось в течение длительного периода времени, оно было ретроспективно проанализировано, то есть, выявить причинно-следственную связь невозможно.
Тем не менее, выводы совпадают с
Даже сейчас статья об этом исследовании за авторством двух независимых экспертов предупреждает, что еще слишком рано делать какие-либо выводы и рекомендовать чистку зубов для предотвращения мерцательной аритмии и сердечной недостаточности. Но все равно будет не лишним заботиться о здоровье полости рта.
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Исследователи вновь нашли странную связь между чисткой зубов и здоровьем сердца. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на European Journal of Preventive Cardiology.
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