Ученые нашли связь между чисткой зубов и здоровьем сердца. Но пока непонятно, как это работает

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Исследователи вновь нашли странную связь между чисткой зубов и здоровьем сердца. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на European Journal of Preventive Cardiology .



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Правда, непонятно, это просто совпадение, или же заболевание десен и потеря зубов действительно тесно связаны с нашей сердечно-сосудистой системой. Прямо сейчас у нас недостаточно доказательств, чтобы сказать наверняка, но есть новое исследование, проливающее некоторый свет на этот вопрос.

Хотя многие исследования показали связь между гигиеной полости рта и проблемами с сердцем, исследования , проведенные в 2017 году и анализирующие данные почти миллиона человек, не обнаружили никакой связи между потерей зубов и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Очевидно, одного исследования недостаточно, чтобы разрушить всю идею, но необходимы дальнейшие исследования, прежде чем мы сможем что-то заявить наверняка, особенно учитывая недавние интригующие результаты. Новое исследование 161 286 человек в Корее вновь обнаружило, что чистка зубов связана с более низким риском фибрилляции предсердий (это тип аритмии) и сердечной недостаточности.

В течение 10,5 лет исследователи наблюдали за взрослыми в возрасте от 40 до 79 лет, которые чистили зубы три или более раз в день. И они имели на 10 процентов меньший риск фибрилляции предсердий и на 12 процентов меньший риск сердечной недостаточности.

Более того, эти результаты не зависели от возраста, пола, социально-экономического статуса, регулярных физических упражнений, потребления алкоголя, индекса массы тела и подобных проблем со здоровьем, таких как гипертония.

Однако исследователи не изучили точный механизм, лежащий в основе чистки зубов и сердечно-сосудистых проблем, если такой механизм вообще существует. Но уже есть несколько мыслей о том, что может быть причиной.

Хотя это может прозвучать странно, но то, что происходит у вас во рту, может сильно повлиять на ваше общее состояние здоровья. Например, недавние исследования показали, что причина болезни Альцгеймера может быть связана с бактериями, вовлеченными в заболевание десен.

Есть даже теория, что бактерии, живущие между зубами и деснами, могут попасть в кровоток и изменить микробиом кишечника. Это может вызвать системное воспаление, которое способствует повреждению сердечного клапана, миокарда и даже сердечной недостаточности.

Однако исследование в Корее не лишено некоторых ограничений. Так, субъектов просили сообщить о своих собственных схемах чистки; рассматривались только отдельные лица в азиатском населении; фактические данные электрокардиографии или эхокардиографии не использовались, и наличие заболеваний пародонта никогда не подтверждалось.

Вдобавок, хотя исследование проводилось в течение длительного периода времени, оно было ретроспективно проанализировано, то есть, выявить причинно-следственную связь невозможно.

Тем не менее, выводы совпадают с результатами прошлого года , когда было установлено, что у тех, кто чистил зубы менее двух раз в день, риск развития сердечного приступа или смерти от него был в 3 раза выше. Но тогда кардиолог Энн Болджер (Ann Bolger) предупредила , что подобные результаты не подтверждают причинно-следственную связь. Вполне возможно, что те, кто внимательно относится к своему стоматологическому здоровью, также заботятся о здоровье и других частей своего тела, включая выбор образа жизни, который идет на пользу их сердечно-сосудистой системе.

Даже сейчас статья об этом исследовании за авторством двух независимых экспертов предупреждает, что еще слишком рано делать какие-либо выводы и рекомендовать чистку зубов для предотвращения мерцательной аритмии и сердечной недостаточности. Но все равно будет не лишним заботиться о здоровье полости рта.